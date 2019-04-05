The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57

Решение США приостановить поставки оборудования для истребителей-бомбардировщиков Ф-35 в Турцию и, возможно, исключить Турцию из процесса производства этих самолетов, вероятнее всего, подтолкнет Турцию к дальнейшему сближению с Москвой и предоставит России уникальную и долгожданную возможность начать экспорт ее передовых истребителей Су-57, пишет автор.

Россия может попытаться заполнить вакуум, созданный американским эмбарго на поставки Ф-35 в Турцию, экспортным вариантом своего передового истребителя Су-57

Не думаю, что кого-то это удивило, однако решение США приостановить поставки оборудования для истребителей-бомбардировщиков Ф-35 в Турцию и, возможно, исключить Турцию из процесса производства этих самолетов - это значимое событие. Это решение Вашингтона, вероятнее всего, подтолкнет Турцию к дальнейшему сближению с Москвой и предоставит России уникальную и долгожданную возможность начать экспорт ее передовых истребителей Су-57.

1 марта 2019 года представитель Министерства обороны США подполковник ВВС США Майк Эндрюс (Mike Andrews) сделал следующее заявление: "В ожидании однозначного решения Турции об отказе от закупок С-400, поставки оборудования и другие действия, касающиеся F-35 для ВВС Турции, были приостановлены".

Агентство "Рейтер" сообщило, что следующая поставка учебного оборудования и оборудования для F-35 в Турцию была отменена. Пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс (Charles Summers) сообщил больше подробностей касательно этого решения: "США ясно дали понять, что приобретение С-400 Турцией неприемлемо… До тех пор, пока они не откажутся от приобретения С-400, США приостанавливают поставки и другие действия, связанные с поддержкой турецких Ф-35. Если Турция начнет закупать С-400, их дальнейшее участие в программе Ф-35 окажется под угрозой". Саммерс также добавил, что Пентагон в настоящее время уже ищет других поставщиков деталей для Ф-35, которые сейчас производит Турция, в попытке защитить "цепочку поставок" и "совместные инвестиции в наши важнейшие технологии".

Конгресс США занялся разработкой законопроекта, который может надолго закрепить эмбарго на экспорт Ф-35 в Турцию. Между США и их давним союзником Турцией существует целый ряд разногласий, однако решение Анкары начать закупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 стало основной причиной для изменения курса. Стоит отметить, что в случае эксплуатации новейшего американского истребителя параллельно с новейшей российской системой ПВО риски для технологической и интеллектуальной собственности чрезвычайно высоки. Предположительно это даст россиянам беспрецедентную возможность подробно ознакомиться с системами Ф-35, их возможностями и концепцией ведения боя.

На прошлой неделе стало ясно, что Анкара не собирается отказываться от покупки систем С-400, несмотря на мощное давление со стороны американских дипломатов и чиновников Пентагона, которые пытались убедить Турцию приобрести американскую систему "Патриот". Срок действия предложения о продаже Турции систем "Патриот" официально истек 31 марта 2019 года.

В некотором смысле решение приобрести С-400 стало для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возможностью продемонстрировать свою независимость от влияния Вашингтона - нарратив о независимости активно продвигается с момента неудавшегося государственного переворота, который произошел в Турции летом 2016 года. Сторонники Эрдогана в турецком правительстве до сих пор обвиняют США в причастности к организации того переворота, однако их заявления не подкрепляются никакими доказательствами. Для Кремля новости о том, что США существенно ограничивают участие Турции в программе Ф-35 и отказываются от идеи возможного вовлечения аэрокосмической и оборонной промышленной базы Турции в эту программу, прозвучали как нельзя кстати. В настоящее время Россия активно и совершенно открыто пытается найти новых партнеров для экспорта ее истребителей Су-57 в связи с тем, что Индия отказалась от участия в этой программе.

Россия, вооруженным силам которой уже перестало хватать средств, не может позволить себе взять на вооружение значительное число таких самолетов, и ей необходимо найти внешний источник доходов, чтобы производство этих самолетов было более или менее рентабельным. Если она не найдет иностранных покупателей, под угрозой может оказаться даже разработка этих истребителей.

Турция должна была купить 100 самолетов Ф-35. Она была одним из крупнейших покупателей этих самолетов. Если России удастся договориться с Турцией о покупке такого же количества ее истребителей Су-57, это станет огромной удачей для этой программы и позволит России самой приобрести гораздо больше самолетов. Кроме того, в этом случае можно будет ускорить процесс разработки специальных поражающих средств, подходящих для этих истребителей.

Россия также может предложить существенные компенсации промышленного порядка, чтобы заполнить ту пустоту, которая останется после прекращения участия Турции в программе Ф-35. Непосредственный обмен технологиями тоже возможен. Турции может понравиться такая перспектива, поскольку она продолжает работать над собственным истребителем пятого поколения TF-X, который поступит на вооружение в лучшем случае в начале 2030-х годов.

Что важнее всего, Су-57 или даже комбинация самолетов Су-57 и Су-35 может быть напрямую интегрирована с системой С-400.

Стоит подчеркнуть, что истребители Су-57 - это не Ф-35, однако они обладают некоторыми уникальными характеристиками, которые делают их весьма грозными истребителями, - разумеется, если они будут действовать так, как заявляет Россия. В настоящее время на вооружении у Турции имеются самолеты американского производства двух типов. Турецкие пилоты продолжают летать на стареющих Ф-4 "Фантом", которые уже необходимо заменить чем-то другим. Кроме того, Турция остается одним из крупнейших операторов Ф-16 "Viper".

Также ходят слухи, что Россия рассматривает Китай как потенциального экспортного заказчика пока еще воображаемых истребителей Су-57Е. Это будет довольно странным выбором для Пекина, у которого есть два малозаметных истребителя, один из которых уже поступил на вооружение. Однако Китай, возможно, все же захочет купить несколько российских истребителей. В прошлом китайцы уже предпринимали подобные попытки и покупали Су-35 - теперь клоны этих самолетов производятся в Китае. Если бы Россия хотела поделиться с Китаем своими важнейшими технологиями в области создания двигателей - в этой области Китай все еще отстает от своих конкурентов, в результате чего страдают его аэрокосмические программы, - это подтолкнуло бы Пекин к приобретению Су-57.

Есть также призрачная надежда на то, что Индия вернется за стол переговоров и снова присоединится к этой программе после ее воздушного столкновения с Пакистаном, которое произошло в конце февраля и в котором Индия потеряла МиГ-21. Однако вероятность такого развития событий мала, поскольку Индия сейчас занимается реализацией нескольких программ по импорту истребителей, а также рассматривает возможность приобрести дополнительные Су-30МКИ и МиГ-29, чтобы постепенно заменить ими стареющие МиГ-21 и МиГ-27.

Таким образом, Турция может предоставить России отличную возможность для экспорта ее Су-57 в том случае, если Анкара продолжит отдаляться от США и их союзников по НАТО. Если так произойдет, то Москве удастся еще и углубить раскол между альянсом НАТО и одним из его самых влиятельных членов.

Вопрос заключается в том, насколько далеко Турция готова отойти от альянса, который помог ей стать современной военной державой. Все это также ставит под сомнение американо-турецкие отношения в целом. Зачем США размещать тактическое ядерное оружие в стране, которой они больше не могут доверять даже эксплуатацию американских новейших истребителей - истребителей, которые теперь покупает целый ряд стран. Кроме того, эта ситуация должна вызывать тревогу касательно технологического риска, проистекающего из того, что в распоряжении Турции сейчас находится целая флотилия современных американских боевых самолетов, куда входят новейшие самолеты раннего предупреждения и контроля E-7 и самолеты Ф-16C/D в модификации Block 50.

Несомненно, США готовятся к тому, что Турция перестанет быть близким союзником, который в любой момент может предоставить доступ к ее воздушному пространству и военной базе "Инджирлик", служившей стартовой площадкой для проведения различных операций в регионе. Свидетельством тому служит то, что Америка планирует значительно расширить свои базы в Иордании. Однако логистика - это лишь один из целой лавины вопросов, которые отдалившаяся от США Турция может поднять и самым важным из которых станет вопрос о членстве этой страны в альянсе НАТО.

Между тем Турция больше не будет получать Ф-35, а те самолеты, которые она уже получила, будут отправлены на хранение до поступления дальнейших уведомлений.

Тайлер Роговей (Tyler Rogoway)

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