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05.04.2019
ЦАМТО

В Санкт-Петербурге прошел симпозиум, посвященный перспективам развития системы МТО в современных условиях

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Академия им. А.В. Хрулева
Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
Источник изображения: eduscan.net

ЦАМТО, 4 апреля. Симпозиум, посвященный проблемам материально-технического обеспечения войск в современных условиях, прошел 3 апреля в Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева.

Перед началом пленарного заседания участники форума смогли ознакомиться с передовыми разработками организаций военно-промышленного комплекса, образцами продукции военного и двойного назначения в области материально-технического обеспечения.

С основным докладом "Инновационное развитие системы материально-технического обеспечения ВС РФ и других силовых ведомств" выступил начальник Военного института (инженерно-технического) полковник Владимир Коновалов. В своем докладе он рассмотрел основные направления деятельности по развитию системы МТО, методы взаимодействия и вовлечения научно-технических организаций и предприятий в инновационную деятельность.

"На сегодняшний день становление инновационной системы МТО ВС РФ нельзя считать законченным, однако ряд ранее проведенных мероприятий уже доказал свою эффективность. Мониторинг разработок, систематический анализ информации, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях и форумах ведут к стимуляции деятельности в интересах МТО", – отметил В.Коновалов.

Проведение симпозиума в рамках XXII Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности" – одно из ключевых мероприятий направленных на использование прорывных наукоемких технологий и дальнейшего усиления оборонного потенциала страны.

В мероприятии также приняли участие первый вице-президент РАРАН, доктор экономических наук Геннадий Лавринов, научно-педагогический состав академии и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По итогам симпозиума будет издан сборник научных статей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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