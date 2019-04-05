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05.04.2019
Российская газета

Видео: РВСН испытали новую систему под Тверью

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Источник изображения: rg.ru

В ходе масштабных учений Бологовского соединения РВСН в Тверской области ракетчики испытали систему противодействия разведывательным и ударным беспилотникам "Валдай".

Радиоэлектронный комплекс перехвата и подавления находит дрон в небе, а далее по команде оператора либо блокирует канал управления аппаратом - тогда тот падает, - либо перехватывает связь и сажает беспилотник.

- Для подтверждения характеристик мы доставили сюда несколько типов БЛА. Комплекс "Валдай" позволяет обнаруживать, классифицировать, сопровождать и подавлять каналы управления и передачи данных различных беспилотников различных типов. Проще говоря, комплекс способен обнаружить и посадить любой дрон, - рассказал "Звезде" заместитель председателя военно-научного комитета РВСН Денис Сахнов.

Система может работать в любое время суток и не только нейтрализовать дроны самостоятельно, но и передавать информацию он них системам ПВО. В РВСН рассматривают возможность использования "Валдаев" для сопровождения ракетных комплексов на маршрутах боевого патрулирования.


Антон Валагин (Тверь)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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