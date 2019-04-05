Военные ремонтники ЮВО в Абхазии впервые использовали машины РЭМ-КЛ для эвакуации условно поврежденной техники

ЦАМТО, 4 апреля. В рамках тактико-специального учения военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии впервые с применением новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ отработали эвакуацию поврежденной техники в условиях общевойскового боя.

По замыслу мероприятия, условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения, после чего специалистам-ремонтникам предстояло провести эвакуацию техники под огневым воздействием со стороны противника.

В ходе трехдневного учения в условиях, максимально приближенных к боевым, военные ремонтники с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода "Урал" в кратчайшие сроки провели эвакуацию поврежденных машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности.

РЭМ-КЛ оборудована поворотным подъемным устройством грузоподъемностью до 3 тонн и электросваркой, при помощи которых выполняются ремонтные работы, и проводится техническое обслуживание техники в автономных полевых условиях.

Также в ходе учения военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Всего в учении на полигоне Нагвалоу было задействовано около 20 ед. современной специальной техники. Партия новейших машин РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 поступила в подразделения военной базы ЮВО в марте текущего года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.