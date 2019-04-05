На Дне инноваций в Санкт-Петербурге были представлены инновационные разработки в области МТО

ЦАМТО, 4 апреля. Новейшие образцы и продукция предприятий ОПК были продемонстрированы 3 апреля на научно-технической выставке "День инноваций" прошедшей в Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева.

"День инноваций" – ежегодная тематическая выставка, посвященная созданию условий для поиска передовых технологий, продукции и дальнейшей демонстрации их возможностей во всех направлениях развития Вооруженных Сил РФ.

Одним из ключевых экспонатов выставки стал проект морского судна, разработанного ОАО "Спецсудопроект" и кафедрой организации материально-технического обеспечения ВМФ академии.

Судно представляет собой многофункциональную плавучую морскую платформу с обводами понтонного типа, предназначенную для решения различных задач по обеспечению кораблей в рассредоточенных пунктах базирования у необорудованного побережья. Прототип судна спроектирован на основе плавучего крана проекта 02690, успешно применяемого на российских военно-морских базах.

Различные варианты применения судна формируются на базе стандартного набора унифицированных по размерам и узлам крепления с морскими 20-футовыми контейнерами международного образца. Общее количество перевозимых модулей при установке в два яруса может достигать 40. Комплекс может использоваться как самостоятельно, так и являться частью пункта маневренного базирования. Проект с основными техническими характеристиками и макет судна будет представлен на военно-техническом форуме "Армия-2019".

Всего в этом году участие в выставке приняли 30 организаций ОПК, было представлено более 70 образцов продукции в области материально-технического обеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.