Разработчики устранили недостатки боевого робота "Уран-9"

Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.

Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ, председатель военно-научного комитета Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Макушев. Он отметил, что робот готов к использованию в войсках.

О проблемах с "Ураном-9" заговорили в прошлом году. Они касались передвижения, нестабильной работы автоматической пушки калибра 30 миллиметров и несвоевременного срабатывания цепей спуска. Кроме того, были недочеты с прицеливанием, приборами наблюдения и разведки, сложностью стрельбы при движении, связью. После доработки все проблемы устранили.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. Он может поражать цели на расстоянии до пяти километров днем и до трех километров - ночью. Робот вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, пулеметом калибра 7,62 миллиметра, реактивными огнеметами "Шмель-М" и комплексом управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Светлана Цыганкова