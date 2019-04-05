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05.04.2019
ЦАМТО

Жоау Лоуренсу: военно-техническое сотрудничество Анголы и России будет продолжаться и расширяться

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Военнослужащий ВС Анголы
Военнослужащий ВС Анголы.
Источник изображения: dokonline.com

ЦАМТО, 4 апреля. Президент России Владимир Путин 4 апреля проведет переговоры со своим ангольским коллегой Жоау Лоуренсу, который прибыл в Москву с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Как заявлено, спектр обсуждаемых вопросов очень широкий, поэтому не исключено, что в ходе переговоров стороны затронут и тему ВТС.

"РИА Новости", отмечает слова Ж.Лоуренсу, который заверил, что военно-техническое сотрудничество Анголы и России будет продолжаться и расширяться.

Он подчеркнул, что это касается не только покупки вооружения и его модернизации, но и создания мощностей для изготовления и сборки оружия на территории республики.

Накануне российско-ангольских переговоров в Кремле министр обороны Салвиану де Жезус Сикейра сообщил "РИА Новости", что Ангола в рамках контракта уже получила шесть российских истребителей Су-30К, поставка еще двух ожидается в конце мая.

Более того, по его словам, Ангола проявляет интерес к комплексам С-400, но переговоров об их возможном приобретении сейчас не ведется, передает "РИА Новости".

Справка ЦАМТО:

Ангола заказала 12 истребителей Су-20К. Контракт был подписан в 2013 году.

Большая часть ранее поставленной Россией Анголе военной техники пришлась на вертолеты.

В частности, в 2000 году были поставлены 6 вертолетов Ми-17-1В, в 2000-2002 году – 6 вертолетов Ми-24 из состава ВС, в 2016 году – 16 вертолетов Ми-24 из состава ВС (после ремонта), в 2015-2016 году – 8 вертолетов Ми-171Ш.

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