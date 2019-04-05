ВМС Индонезии получили новый 117-метровый танкодесантный корабль

ЦАМТО, 4 апреля. По информации индонезийских СМИ, на вооружение ВМС Индонезии принят новый 117-метровый танкодесантный корабль (LST) (521) "Телук Лада". ТДК войдет в боевой состав 3-го флота ВМС Индонезии (Koarmada III).

Контракт на постройку корабля был подписан с индонезийской государственной судостроительной компанией PT Daya Radar Utama (PT DRU) 23 декабря 2015 года.

Как сообщал ЦАМТО, закладка киля корабля состоялась на предприятии PT Daya Radar Utama (PT DRU) в Бандар-Лампунге в начале августа 2016 года, спуск на воду прошел 28 июня 2018 года. Компания передала корабль ВМС Индонезии 26 февраля в ходе церемонии, на которой присутствовал министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду.

Длина корабля составляет 117 м, наибольшая ширина – 16,4 м, осадка – 3 м, водоизмещение – 5200 т. ТДК оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 3285 кВт и развивает максимальную скорость 16 узлов, дальность плавания – 6240 морских миль на скорости 13 узлов. Корабль обеспечивает транспортировку до 15 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 10-тонного вертолета на летной палубе. ТДК может быть вооружен двумя 40-мм артиллерийскими системами и 12,7-мм пулеметами.

Ранее на предприятии PT DRU был построен более крупный ТДК, (520) "Телук Бинтуни", который в настоящее время применяется для транспортировки основных боевых танков "Леопард-2A4". По заявлению представителя компании PT DRU, отличием "Телук Лада" от "Телук Бинтуни" является то, что новый корабль не предназначен для перевозки ОБТ.