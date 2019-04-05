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05.04.2019
ТАСС

На подлодке "Краснодар" впервые провели срочную хирургическую операцию

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Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356
Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 Черноморского флота к месту постоянного базирования в Севастополь, 05.10.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что одному из членов экипажа удаляли аппендикс, когда лодка находилась под водой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Срочная медицинская операция была проведена на подлодке Черноморского флота "Краснодар", находившийся в море в подводном положении. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"На борту подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота, находящейся на переходе морем после выполнения задач боевой подготовки, была проведена неотложная медицинская операция по удалению аппендицита у одного из членов экипажа. Подводная лодка при этом находилась в подводном положении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с "Краснодара" доложили о приступе острого аппендицита у одного из членов экипажа. Учитывая обстоятельства перехода, ухудшение состояния больного и невозможность его быстрой доставки в госпиталь, командование флота приняло решение проводить операцию на субмарине. Операция длилась четыре часа в кают-компании лодки, где в подобных случаях развертывается операционная. Ее провел врач-хирург Дмитрий Южанин.

В пресс-службе уточнили, что состояние больного удовлетворительное, он будет доставлен в медучреждения, после прихода "Краснодара" в пункт базирования.

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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