На подлодке "Краснодар" впервые провели срочную хирургическую операцию

В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что одному из членов экипажа удаляли аппендикс, когда лодка находилась под водой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Срочная медицинская операция была проведена на подлодке Черноморского флота "Краснодар", находившийся в море в подводном положении. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"На борту подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота, находящейся на переходе морем после выполнения задач боевой подготовки, была проведена неотложная медицинская операция по удалению аппендицита у одного из членов экипажа. Подводная лодка при этом находилась в подводном положении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с "Краснодара" доложили о приступе острого аппендицита у одного из членов экипажа. Учитывая обстоятельства перехода, ухудшение состояния больного и невозможность его быстрой доставки в госпиталь, командование флота приняло решение проводить операцию на субмарине. Операция длилась четыре часа в кают-компании лодки, где в подобных случаях развертывается операционная. Ее провел врач-хирург Дмитрий Южанин.

В пресс-службе уточнили, что состояние больного удовлетворительное, он будет доставлен в медучреждения, после прихода "Краснодара" в пункт базирования.

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.