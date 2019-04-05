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05.04.2019
Российская газета

Полет "Белых лебедей" над северными морями сняли на видео

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Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео. Самолеты провели в воздухе 13 часов, их маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

На видео от Минобороны России можно рассмотреть, что при выполнении задания использовались ракетоносцы "Василий Сенько" и "Владимир Судец". В воздушном пространстве их сопровождение выполняли экипажи истребителей-перехватчиков Северного флота МиГ-31.

"В ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении военного ведомства.

Затем к российским самолетам приблизились истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании, и российским летчикам удалось снять редкие кадры совместного полета на близком расстоянии. Выполнив полетное задание, "Белые лебеди" благополучно вернулись на свою базу под Саратовом.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Справка "РГ"

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, самый большой в мире боевой самолет. Он может летать со скоростью, в два раза превышающей звуковую, и нести до 45 тонн бомб и ракет. Самолет получил наименование "Белый Лебедь". Сейчас проходит модернизация парка. Ракетоносец получит обновленную авионику, улучшенные двигатели, инерциальную навигацию, современную систему управления оружием. Благодаря новому двигателю практический потолок Ту-160М2 составит 18 километров. Самолет может быть вооружен различными крылатыми ракетами типа Х-55, Х-55СМ, Х-101, Х-102 и ядерными ракетами малой дальности Х-15.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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