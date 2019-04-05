На подлодке ЧФ впервые провели хирургическую операцию на глубине
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Впервые в современной истории Черноморского флота моряку-подводнику сделали операцию на борту подлодки, сообщает пресс-служба ЧФ.
Мужчине экстренно удалили аппендикс. Подчеркивается, что лодка при этом не всплывала на поверхность.
Операцию, которая длилась четыре часа, провел начальник медицинской службы подлодки врач-хирург лейтенант Дмитрий Южанин.
Для этого в кают-компании общей площадью не более пяти квадратных метров развернули операционную.
Сейчас больной в удовлетворительном состоянии. По приходу "Краснодара" в пункт базирования его отвезут в больницу для дальнейшего лечения.
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