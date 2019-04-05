Войти
05.04.2019
РИА Новости

На подлодке ЧФ впервые провели хирургическую операцию на глубине

469
0
+1
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Впервые в современной истории Черноморского флота моряку-подводнику сделали операцию на борту подлодки, сообщает пресс-служба ЧФ.

Мужчине экстренно удалили аппендикс. Подчеркивается, что лодка при этом не всплывала на поверхность.

Операцию, которая длилась четыре часа, провел начальник медицинской службы подлодки врач-хирург лейтенант Дмитрий Южанин.

Для этого в кают-компании общей площадью не более пяти квадратных метров развернули операционную.

Сейчас больной в удовлетворительном состоянии. По приходу "Краснодара" в пункт базирования его отвезут в больницу для дальнейшего лечения.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина
ЧФ
Похожие новости
12.08.2016
Научные роты ВС РФ представят на "Армии-2016" более 40 результатов своих исследований
23.06.2016
Водолазы Северного флота заняли первое место в конкурсе "Глубина-2016"
28.01.2016
Какую технику получит российская армия в 2016 году
30.01.2014
Водолазы без комплексов. Новые технологии – путь в глубины океана
11.12.2013
Вернуть доверие общества
28.12.2010
Марс-500: готовится высадка на марсодром
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"