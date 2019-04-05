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05.04.2019
Военно-промышленный курьер

В перспективе – с нейтралитетом Финляндии может быть покончено

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Источник изображения: vpk-news.ru

Финляндия пока не стремиться стать членом Североатлантического альянса и сохраняет свой военный нейтралитет. Об этом заявила директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.

Раутио напомнила о содержании правительственного отчёта о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года, в котором говорится, что "внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО".

 

По её словам, которые приводит РИА Новости, Финляндия не подавала заявку на присоединение к НАТО, однако на всех уровнях - от экспертов до министров и глав государств - ведёт политический диалог с Североатлантическим альянсом по теме политики безопасности, имеющей общий интерес.

 

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Страны
Финляндия
Проекты
NATO
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