Турция призвала США сделать выбор между Анкарой и террористами

Турция ответила на призыв американского вице-президента Майкла Пенса сделать выбор между безопасностью НАТО и российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 своим предложением - Анкара или террористы?

Обращение к Вашингтону опубликовал в социальных сетях вице-президент Турции Фуат Октай, который и предложил Соединённым Штатам сделать выбор. "Соединённые Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?" - написал он.

Как уже сообщало EADaily, Майкл Пенс заявил, что приобретение Турцией С-400 вызывает у Соединённых Штатов серьёзную обеспокоенность и представляет собой "угрозу единству государств - членов НАТО".

Президент Турции Эрдоган заявил ранее, что закупаемые его страной российские С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, Соединённых Штатов, а также истребителей F-35, которые Анкара рассчитывает приобрести у Вашингтона.