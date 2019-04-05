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05.04.2019
Военно-промышленный курьер

Турция призвала США сделать выбор между Анкарой и террористами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция ответила на призыв американского вице-президента Майкла Пенса сделать выбор между безопасностью НАТО и российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 своим предложением - Анкара или террористы?

Обращение к Вашингтону опубликовал в социальных сетях вице-президент Турции Фуат Октай, который и предложил Соединённым Штатам сделать выбор. "Соединённые Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?" - написал он.

Как уже сообщало EADaily, Майкл Пенс заявил, что приобретение Турцией С-400 вызывает у Соединённых Штатов серьёзную обеспокоенность и представляет собой "угрозу единству государств - членов НАТО".

Президент Турции Эрдоган заявил ранее, что закупаемые его страной российские С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, Соединённых Штатов, а также истребителей F-35, которые Анкара рассчитывает приобрести у Вашингтона.

 

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