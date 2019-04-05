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05.04.2019
Военно-промышленный курьер

Польский генерал не исключил ядерной войны между Россией и США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, сообщило издание Wirtualna Polska. Он отметил: "Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение".

По его словам, подобное развитие событий уже просчитывалось командованием Североатлантического блока. В случае начала боевых действий Соединённые Штаты рассчитывали "остановить Красную армию на территории Польши", использовав ядерное оружие. От этих планов не отказались и по сей день, так как "в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе … не имела бы никакого шанса".

Генерал Вальдемар Скшипчак утверждает, другого варианта, кроме использования ядерного оружия, нет. Положительно в сложившейся ситуации можно оценить только то, что "никто не рассматривает возможность оставить Польшу в одиночестве против России. Это относится как к командованию альянса, так и к американской администрации".

Следствием такой решимости - поддержать Варшаву в её противоборстве с Россией - является "присутствие союзных войск в нашей стране, к которому мы так стремились", отметил он.

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Страны
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
05.04.2019 05:35
В случае войны Польша первая сгорит в ядерном пожаре......
Великая  и безжизненная пустыня от Балтики до Черного моря разделит на десятилетия Россию и Западную Европу.
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