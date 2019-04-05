Польский генерал не исключил ядерной войны между Россией и США

Ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, сообщило издание Wirtualna Polska. Он отметил: "Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение".

По его словам, подобное развитие событий уже просчитывалось командованием Североатлантического блока. В случае начала боевых действий Соединённые Штаты рассчитывали "остановить Красную армию на территории Польши", использовав ядерное оружие. От этих планов не отказались и по сей день, так как "в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе … не имела бы никакого шанса".

Генерал Вальдемар Скшипчак утверждает, другого варианта, кроме использования ядерного оружия, нет. Положительно в сложившейся ситуации можно оценить только то, что "никто не рассматривает возможность оставить Польшу в одиночестве против России. Это относится как к командованию альянса, так и к американской администрации".

Следствием такой решимости - поддержать Варшаву в её противоборстве с Россией - является "присутствие союзных войск в нашей стране, к которому мы так стремились", отметил он.