Моряку подлодки "Краснодар" провели операцию под водой

На борту подводной лодки Черноморского флота "Краснодар", которая сейчас идет в пункт постоянного базирования, пришлось в экстренном порядке сделать операцию - удалить аппендикс одному из членов экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

У моряка во время перехода подлодки случился острый приступ аппендицита. Состояние военного ухудшалось, а быстро траснпортировать его в стационар на берегу не было возможности. Тогда командование Черноморским флотом решило провести операцию на борту лодки, причем, в тот момент она находилась в подводном положении.

- Для флота это экстраординарный случай, - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 2 ранга Алексей Рулев. - В современной истории подводных сил Черноморского флота хирургическая операция на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, проведена впервые.

В качестве операционной пришлось использовать кают-компанию площадью всего пять квадратных метров. Но начальник медицинской службы подлодки "Краснодар", врач-хирург лейтенант медицинской службы Дмитрий Южанин успешно провел операцию.

Операция под водой длилась четыре часа. Сейчас подлодка с внеплановым пациентом, состояние которого удовлетворительное, продолжает путь из дальнего похода в пункт базирования. Когда "Краснодар" пришвартуется к родным берегам, военнослужащего доставят в медучреждение для дальнейшего лечения.

Илья Изотов (Севастополь)