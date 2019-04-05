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05.04.2019
Военное обозрение

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

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Ближневосточные информационные службы выходят с материалами, в которых говорится, что усилия ООН потерпели фиаско в попытках наладить диалог между двумя "правительствами" Ливии. Войска маршала Халифы Хафтара перешли к активным боевым действиям с силами так называемого Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

Источник изображения: topwar.ru

ЛНА (Ливийская национальная армия) вступила в бой с силами "премьера" Сараджа в районе города Гариан. У маршала Хафтара не скрывают того, что собираются использовать военную силу для объединения страны, которая фактически раскололась после натовского военного вмешательства. Чтобы получить средства для продолжения активных боевых действий, ЛНА старается взять под свой контроль стратегически важные территории Ливии. Это в первую очередь прибрежная зона с крупными портами, а также нефтяные месторождения.

Операцию Ливийская национальная армия проводит под девизом об освобождении страны от терроризма.

Наступление ЛНА совпало по времени с визитом в регион генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша. По словам Гутерриша, он намерен "содействовать урегулированию ливийского конфликта".

В ответ на это в штабе маршала Хафтара заметили, что урегулированию ООН должна была содействовать не после того, как страну оккупировали террористические группировки, а в момент проталкивания НАТО идей о нанесении ударов по Ливии. Теперь, как отмечено в ЛНА, национальная армия сама готова урегулировать ситуацию методом силового выдавливания тех сил, которые не заинтересованы в объединении Ливии.

Тем временем колонны техники ЛНА направляются в сторону города Сирт, который контролируется силами, связанными с Сараджем.

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Страны
Ливия
Компании
ООН
Проекты
NATO
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