Американский генерал рассказал о сроках отказа США от РД-180

В комитете конгресса по делам вооружённых сил США прошли слушания, на которых затрагивался вопрос американской зависимости от российских ракетных двигателей. В ходе слушаний члены палаты представителей приняли к сведению доклад руководителя космического командования США генерала Джона Реймонда.

Источник изображения: topwar.ru

Генерал сообщил о том, что в Штатах намерены в ближайшие 3-4 года отказаться от эксплуатации российских ракетных двигателей РД-180 при осуществлении космических полётов различного назначения.

Реймонд заявил, что стратегия по использованию американских двигателей работает "на 100 процентов". По словам генерала, состоялись уже 76 удачных пусков без использования российских силовых установок.

Реймонд:

Планируем остановить закупки РД-180 у русских уже в 2022 году.

Таким образом, заявление генерала Реймонда противоречат заявлениям других представителей профильных структур в США. Так, ранее были высказаны слова о том, что от РД-180 в США не смогут отказаться как минимум до 2024 года.

Для справки: в общей сложности Россия поставила американцам 113 ракетных двигателей за последние годы. В этом году поставкам ракетных двигателей в США исполняется 20 лет.

В России нередко высказывается мысль о том, что сам договор о поставках ракетных двигателей в США в своё время был большой ошибкой российского руководства, так как фактически помог американским конкурентам развивать собственное производство в том момент, когда без российских ракетных двигателей летать американцам было бы попросту не на чем.