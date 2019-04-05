Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах

Минобороны запланировало военные учения в районе Курильской гряды и на самих островах. Чтобы соблюсти все международные нормы, Москва уведомила Токио о том, что в районе островов будут осуществлены учебно-боевые стрельбы. Упражнения российских военнослужащих с проведением стрельб начинаются сегодня и продлятся до 12 апреля.

Источник изображения: topwar.ru

В Токио отреагировали на российское уведомление по-своему. Японские СМИ сообщают о том, что власти заявили о протесте по поводу планов российского оборонного ведомства.

В МИД Японии заявили, что "эти действия со стороны России являются несовместимыми с японской позицией по территориальной принадлежности Северных территорий". Напомним, что в Японии "Северными территориями" продолжают называть российские Южные Курилы.

Из ноты МИД Японии:

Проведение военных маневров с боевыми стрельбами можно расценивать в качестве попытки доминирования в переговорном процессе по заключению мирного договора.

На это замечание японской стороны можно отреагировать вопросом: Почему же японские власти не обеспокоены проведением нескончаемых военных маневров американским военным контингентом, расположенным непосредственно на японской территории? Или американские учения Токио как "признак доминирования" рассмотреть не желает?