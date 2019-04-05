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05.04.2019
Военное обозрение

Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах

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Минобороны запланировало военные учения в районе Курильской гряды и на самих островах. Чтобы соблюсти все международные нормы, Москва уведомила Токио о том, что в районе островов будут осуществлены учебно-боевые стрельбы. Упражнения российских военнослужащих с проведением стрельб начинаются сегодня и продлятся до 12 апреля.

Источник изображения: topwar.ru

В Токио отреагировали на российское уведомление по-своему. Японские СМИ сообщают о том, что власти заявили о протесте по поводу планов российского оборонного ведомства.

В МИД Японии заявили, что "эти действия со стороны России являются несовместимыми с японской позицией по территориальной принадлежности Северных территорий". Напомним, что в Японии "Северными территориями" продолжают называть российские Южные Курилы.

Из ноты МИД Японии:

Проведение военных маневров с боевыми стрельбами можно расценивать в качестве попытки доминирования в переговорном процессе по заключению мирного договора.

На это замечание японской стороны можно отреагировать вопросом: Почему же японские власти не обеспокоены проведением нескончаемых военных маневров американским военным контингентом, расположенным непосредственно на японской территории? Или американские учения Токио как "признак доминирования" рассмотреть не желает?

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Страны
Россия
США
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
05.04.2019 12:19
Все Курилы по праву принадлежат России,а Япония,если ей это не нравится,может сделать себе харакири
+2
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№2
05.04.2019 12:34
Цитата, q
Проведение военных маневров с боевыми стрельбами можно расценивать в качестве попытки доминирования в переговорном процессе по заключению мирного договора.
))...ну так предложите более вменяемую повестку на переговоры...) ...если наши "бубум и бабах" на нашей территории чем то не устраивают...слишком шумно что ли?))...ну тогда предложите что нибудь интересное для РФ...
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