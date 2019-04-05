Пушков оценил вероятность изгнания Турции из НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Пенса, потребовавшего от турецких властей выбрать между российскими ЗРК С-400 и членством в НАТО.
"Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", – написал сенатор в Twitter.
"Администрация [президента США Дональда] Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений", – заключил сенатор.
Ранее турецкие власти сообщили, что в ответ на ультиматум Пенса тоже предложили Вашингтону выбор – "остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами".
Анкара не раз подчеркивала, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ольга Никитина
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