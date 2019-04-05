Пушков оценил вероятность изгнания Турции из НАТО

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Пенса, потребовавшего от турецких властей выбрать между российскими ЗРК С-400 и членством в НАТО.

"Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", – написал сенатор в Twitter.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений", – заключил сенатор.

Ранее турецкие власти сообщили, что в ответ на ультиматум Пенса тоже предложили Вашингтону выбор – "остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами".

Анкара не раз подчеркивала, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ольга Никитина