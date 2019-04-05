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05.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пушков оценил вероятность изгнания Турции из НАТО

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Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Пенса, потребовавшего от турецких властей выбрать между российскими ЗРК С-400 и членством в НАТО.

"Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", – написал сенатор в Twitter.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений", – заключил сенатор.

Ранее турецкие власти сообщили, что в ответ на ультиматум Пенса тоже предложили Вашингтону выбор – "остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами".

Анкара не раз подчеркивала, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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