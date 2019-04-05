"Работаем честно". Какое российское оружие пользуется спросом на рынке Латинской Америки

ТАСС — о крупнейших поставках российских вооружений и военной техники южноамериканским странам за последние 20 лет

Около 350 экспонатов, включая 60 образцов вооружений и военной техники, представила в этом году Россия на крупнейшей оборонной выставке в латиноамериканском регионе LAAD. Она проводится в Рио-де-Жанейро раз в два года, и наша страна участвует в ней с 1997-го.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Бразилией продолжается уже 25 лет и входит число приоритетных для "Рособоронэкспорта" на латиноамериканском континенте. В ряде стран успешно эксплуатируются вертолеты типа Ми-17 и Ми-35М, бронетехника, средства ПВО и различное стрелковое оружие. Также, по словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, ведется активная работа в области модернизации и послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции "в формате технологического сотрудничества и содействия при строительстве высокотехнологичных инфраструктурных объектов".

Так, несмотря на то, что Венесуэла переживает тяжелый социально-экономический кризис, в стране в этом году планируют завершить строительство центра по ремонту вертолетов. Работы по действующему контракту проводит холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех). Также в стране уже открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии наших специалистов. Необходимо отметить, что Венесуэла является самым крупным покупателем российских вооружений в Латинской Америке.

Рынок вооружений и военной техники стран Южной Америки в настоящее время является ключевым для России. Согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), начиная с 2000 года Москва вела ВТС с семью южноамериканскими странами: Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Колумбией, Перу, Уругваем и Эквадором.

Аргентина

Военно-воздушные силы страны в настоящее время применяют два военно-транспортных вертолета Ми-171Е при выполнении задач по снабжению гражданских полярных пунктов, расположенных в провинции Огненная Земля на юге страны, а также в ходе поисково-спасательных операций. Согласно отзывам оператора, данные винтокрылые машины зарекомендовали себя как неприхотливые и надежные.

Ми-171Е ВВС Аргентины Источник изображения: © Argentina.gob.ar/CC BY 2.5 AR via Wikimedia Commons

Бразилия

ВВС Бразилии использует 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М (локальное обозначение: AH-2 Sabre), которые задействованы в ряде задач по патрулированию регионов границы страны в провинциях Амазонас и Рорайма. Винтокрылые машины были приобретены в 2008–2012 годах, стоимость оценивалась в $150 млн.

К 2016 году страна получила крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". Примечательно, что они были интегрированы с радиолокационной станцией обнаружения целей M-60 Saber производства бразильской радиоэлектронной компании BRADAR, в результате чего вооруженные силы страны получили высокоэффективный комплекс обороны на ближнем рубеже типа VSHORAD (Very Short-Range Air Defense).

Венесуэла

Крупнейший партнер России по ВТС в латиноамериканском регионе. В 2005–2013 годах компания "Рособоронэкспорт" заключила с Министерством обороны этой страны около 30 контрактов на общую сумму $11 млрд. Согласно данным SIPRI, на вооружении армии состоит большое количество российского вооружения и техники:

бронетанковая техника поддержки пехоты, в том числе боевые машины пехоты БМП-3М и бронетранспортеры БТР-80А, включая командирские бронетранспортеры БТР-80К и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К ;

и бронетранспортеры включая командирские бронетранспортеры и бронированные ремонтно-эвакуационные машины ; артиллерия: самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Нона-СВК" , реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч" и носимо-возимые минометы "Сани" ;

и , реактивные системы залпового огня и и носимо-возимые минометы ; боевые танки Т-72Б1;

Т-72Б1 ВС Венесуэлы Источник изображения: © Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images

средства противовоздушной обороны: ПЗРК "Игла-С" , зенитные ракетные комплексы "Печора-2М", "Бук-М2Э" и "Тор-М1" , а также зенитные ракетные системы С-300ВМ ;

, зенитные ракетные комплексы и , а также зенитные ракетные системы ; авиатехника: военно-транспортные вертолеты Ми-17-1В Panare и Ми-26Т2 Pemon, транспортно-боевые вертолеты Ми-35М2 Caribe ("тропическая" версия российского Ми-35М), многоцелевые истребители Су-30МК2В.

В настоящее время вертолеты Ми-35М2 <...> принимают активное участие в борьбе с наркоторговлей в штатах Баринас, Апуре и Амазонас. Как правило, эти машины задействуют при обнаружении и уничтожении сухопутных и речных караванов, перевозящих наркотики

По его словам, вертолет особо эффективен при уничтожении лабораторий по производству наркотиков, расположенных в труднодоступной местности. "Один Ми-35М2 способен перевозить специальную группу из пяти-шести бойцов, поддержать ее огнем и эвакуировать после выполнения задания", — подчеркнул источник.

Ми-35М Источник изображения: © Виталий Тимкив/ТАСС

Пехотные подразделения венесуэльской армии оснащены российским стрелковым оружием, в том числе автоматами Калашникова АК-103 (по некоторым данным, около 100 тыс. единиц) и снайперскими винтовками Драгунова СВД. Более того, к концу текущего года будет завершено строительство завода по лицензионному производству АК-103 в стране. Таким образом, именно вооружения и техника российского производства составляют основу военного парка Венесуэлы (кроме транспортной авиации и флота).

Перу

Еще один крупнейший партнер России по ВТС. Согласно данным SIPRI, этой стране были поставлены транспортно-боевые вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-171Ш, а также легкие транспортные самолеты Ил-103. Армейской авиации Перу было также поставлено 24 военно-транспортных вертолета Ми-171Ш-П.

Ми-171 — модернизированный вариант одного из самых популярных в мире вертолетов Ми-8. Неприхотливые — легко держат тропическую влагу, ремонтоспособные — что важно для Латинской Америки. А также надежные, как автомат Калашникова, и недорогие по сравнению с американским AH-64 Apache или S-61/SH-3 Sea King Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

В 2011–2012 годах российские предприятия ремонтировали семь вертолетов Ми-25 (экспортный вариант Ми-24Д — прим. ТАСС) по контракту стоимостью $20 млн. В 2008 году самолетостроительная корпорация "МиГ" и министерство обороны Перу заключили контракт стоимостью $106,7 млн на модернизацию 19 истребителей МиГ-29 (эти работы были завершены в 2012-м).

МиГ-29 ВВС Перу Источник изображения: © Sergio de la Puente/GFDL 1.2 via Wikimedia Commons

В том же году у России была приобретена крупная партия противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" стоимостью $23 млн. Примечательно, что они были интегрированы в том числе в состав вооружения устаревших танков AMX-13 сухопутных войск Перу, значительно увеличив их огневую мощь.

Колумбия

Эта страна тоже является крупным южноамериканским эксплантатом российской вертолетной техники. Так, корпусу армейской авиации страны было поставлено десять военно-транспортных вертолетов семейства Ми-8/17, в частности, модификаций Ми-17-1В и Ми-17В-5.

Уругвай

Известно, что сухопутные войска применяют российские многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-3937 "Водник".

Эквадор

Согласно данным SIPRI, на вооружении армии состоит два военно-транспортных вертолета Ми-171Е и ПЗРК "Игла".

ПЗРК "Игла" Источник изображения: © Артур Лебедев/ТАСС

Таким образом, начиная с 2000 года Россия существенно укрепила свое присутствие на южноамериканском рынке вооружений. Странам региона поставлялась техника, которая отвечала требованиям национальных вооруженных сил, при этом, как свидетельствует статистика Стокгольмского института, особым спросом пользовались вертолеты.

В первую очередь, по мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, это связано с тем, что наши "вертушки" самые неприхотливые, удобные в использовании и ремонте. "Они ничем не уступают по тактико-техническим качествам американским и европейским, а по параметру "цена-качество" сильно их превосходят, — считает эксперт. — Во-вторых, у нас хорошо налажено производство вертолетов, нет задержек по контрактным срокам. И что очень важно — мы никогда не связываем свои поставки с изменением политической конъюнктуры. Не требуем за них каких-либо политических уступок, работаем честно". Стоит надеяться, что вышеупомянутое успешное присутствие российского оружия на рынке Латинской Америки не только сохранится, но и расширится в будущем.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко