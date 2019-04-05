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05.04.2019
ТАСС

Зонд "Хаябуса-2" начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу

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Японский космический зонд Hayabusa-2
Японский космический зонд Hayabusa-2.
Источник изображения: © NASA

Как сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований, через 20 часов расстояние между объектами сократится до 500 м

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, приступил в четверг к подготовительной части операции по созданию искусственного кратера на поверхности этого космического тела. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

Аппарат начал плавно снижаться с высоты 20 км над астероидом. Примерно через 20 часов расстояние между объектами сократится до 500 м. После этого от зонда отделится специальный блок, который подлетит еще ближе к астероиду и взорвется, выстрелив при этом в его поверхность медным "снарядом" массой 2 кг. Скорость его полета - 2 км/с. В результате столкновения на Рюгу должен образоваться обширный искусственный кратер. Происходящее будет фиксировать специальная камера, а зонд во время операции переместится на другую сторону от отделившегося блока, чтобы минимизировать риск попадания осколков.

Следующий этап операции планируется провести чуть позднее. Ученые считают, что в кратере удастся найти породы, которые оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы. В мае зонд должен совершить посадку в это место, чтобы взять необходимые образцы.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд массой около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
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