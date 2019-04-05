Войти
05.04.2019
ТАСС

Спутник системы ГЛОНАСС вновь введен в эксплуатацию после техобслуживания

469
0
0
Система ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

Аппарат был выведен на техобслуживание 1 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 754 ввели в эксплуатацию после трех дней техобслуживания. Об этом сообщается в четверг на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте.

Космический аппарат был выведен на техобслуживание 1 апреля. Спутник был запущен 24 марта 2014 года, в апреле его уже ввели в систему ГЛОНАСС.

Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
25.10.2018
Пускам "Союзов" помешал российский закон
14.03.2016
Какую технику получили Вооруженные силы РФ в 2015 году
29.02.2016
«Глонассы» снова попытаются запустить «Протоном»
20.05.2014
Нового три года ждать
22.07.2013
Дмитрий Рогозин надеется на детектор лжи
18.07.2013
Названа причина аварии РН «Протон-М»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"