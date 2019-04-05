Спутник системы ГЛОНАСС вновь введен в эксплуатацию после техобслуживания

Аппарат был выведен на техобслуживание 1 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 754 ввели в эксплуатацию после трех дней техобслуживания. Об этом сообщается в четверг на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте.

Космический аппарат был выведен на техобслуживание 1 апреля. Спутник был запущен 24 марта 2014 года, в апреле его уже ввели в систему ГЛОНАСС.

Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.