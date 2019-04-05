Утечка газа

Военный эксперт Антон Лавров — о том, как в занятые террористами регионы САР попали отравляющие вещества из Европы

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин на днях выступил с заявлением: в городе Серакаба хранятся опасные химические вещества, которые могут быть использованы в населенных пунктах идлибской зоны деэскалации для организации новых химических провокаций.

Это уже не первое сообщение российских военных о том, что в руках боевиков имеются отравляющие вещества и вещества-прекурсоры, необходимые для их создания. Но оно, как обычно, осталось без внимания за рубежом. Правительства, СМИ, а в результате и общественное мнение на Западе полностью возлагают ответственность за инциденты с использованием химического оружия в Сирии на правительственные силы.

Информация, противоречащая этой позиции, появляется в зарубежных СМИ лишь изредка. Но даже тогда она не привлекает большого внимания, так как не укладывается в уже сформированную картину мира. А между тем это российское заявление имеет веские основания.

В феврале этого года в Бельгии завершилось расследование о поставках в Сирию прекурсоров зарина тремя бельгийскими фирмами. Компании A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics отправили туда более 168 т изопропанола, 219 т ацетона, 77 т метанола и 21 т дихлорметана. Самое большое внимание вызвал именно изопропанол, известный также как изопропиловый спирт.

По российским стандартам он относится к веществам третьего, умеренного класса опасности. Изопропанол широко применяется в химической промышленности для производства красок, лаков и дезинфицирующих веществ. Россияне встречают его в таких привычных вещах, как влажные салфетки и зимняя стеклоомывающая жидкость.

Но это же вещество является необходимым прекурсором, без которого невозможен синтез смертоносного нервно-паралитического газа зарин. Уничтожение правительственных запасов изопропанола было одним из ключевых требований программы ликвидации химического оружия в Сирии. В мае 2014 года совместная миссия ООН и ОЗХО подтвердила их полное уничтожение.

Сразу же после этого его новые поставки в Сирию начали бельгийские фирмы, игнорируя собственный санкционный режим и запрет ООН. Расследование против них стартовало только после химической атаки в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Да и то тревогу подняли не правоохранительные органы, а корреспонденты местного журнала и неправительственная организация Syrian Archive. Компании заявили в свое оправдание, что поставляли химикаты частным клиентам, своим давним партнерам в Сирии, и не знали о запретах.

Но вряд ли они могли не понимать, что даже сеть старых партнеров может быть использована террористическими организациями для получения необходимых опасных компонентов в охваченной войной стране. Тем более что поставки, продолжавшиеся до декабря 2016 года, проводились в самый разгар наступления ИГИЛ (запрещено в РФ) и других исламистов, в период наиболее ожесточенных боев.

Евросоюз и США ввели эмбарго на поставки в правительственные сирийские больницы медикаментов и жизненно важных лекарств. И в то же время бельгийские фирмы отправили на неподконтрольные правительству территории больше 20 партий прекурсоров, использующихся в создании боевых отравляющих веществ. Таможенные и контролирующие органы Евросоюза годами закрывали на это глаза.

Бельгийские компании и их руководители отделались за отправку в Сирию прекурсоров для химоружия довольно легко. Суд обязал юрлица выплатить штрафы до €500 тыс. с каждого. Руководители двух компаний были осуждены на четыре и 12 месяцев тюрьмы.

Такие наказания были назначены не за их потенциальную связь с производством химоружия, а за нарушение режима экспортного контроля. Федеральные власти Бельгии заявили, что у них нет сведений о том, что поставки были использованы в Сирии для противоправных действий. Но понятно, что расследовать что-то на месте они не могли, как и проследить судьбу каждой более чем из 20 партий химикатов.

В провинции Идлиб, контролируемой боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сейчас явно не до промышленного производства лакокрасочных изделий. Тем не менее, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, остатки запасов полученного из Бельгии изопропанола до сих пор сосредоточены в идлибском городе Серакаб. Ничто не мешает использовать его для производства зарина террористами или для имитации последствий применения самого зарина.

Уже после приговора бельгийского суда журналисты швейцарских газет Le Matin Dimanche, SonntagsZeitung и Tribune de Genve обнаружили, что через их страну тоже поставлялся изопропанол для частной сирийской фармкомпании Mediterranean Pharmaceutical Industries. Нейтральная страна была использована для переправки в Сирию 5 т изопропила из Германии и нескольких сот килограммов диэтиламина из Бельгии. Он тоже имеет множество гражданских способов применения, но также является прекурсором для производства боевых отравляющих веществ. Эти поставки произошли уже после уничтожения сирийских запасов в 2014 году.

Далеко не факт, что это исчерпывающий список нарушений. Евросоюз предпочитает рассуждать о событиях в Сирии с позиций морального превосходства. Но когда появляются факты собственных сомнительных операций и сделок в воюющей стране, ЕС предпочитает их особо не афишировать. Однако скандалы с поставками химикатов в очередной раз подтверждают, что Запад не выступает нейтральной незаинтересованной стороной этого конфликта. Даже европейским правительствам есть что скрывать в этой войне. Поэтому они не могут быть независимым арбитром, словам которого можно безоговорочно доверять.

Автор — военный эксперт

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Антон Лавров Утечка газа Утечка газа 2019-04-02 18:22:08 2019-04-02 18:22:08 2019-04-02 18:22:08 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru Военный эксперт Антон Лавров — о том, как в занятые террористами регионы САР попали отравляющие вещества из Европы 4 апреля 2019, 08:00 0 Сирия химатака