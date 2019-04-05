Цифры Warspot: 26 000 000 долларов

В 2006 году Агентство противоракетной обороны США обзавелось многофункциональной радиолокационной установкой SBX-1 (Sea-Based X-band radar — радар Х-диапазона морского базирования). Установка входит в состав наземной системы противоракетной обороны на среднем участке траектории полёта баллистических ракет (GMD — Ground-based Midcourse Defense system), предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет за пределами земной атмосферы.

По уверениям военных, SBX-1 способна обнаружить запуск межконтинентальных баллистических ракет, определить траекторию полёта их боеголовок, отличить истинные цели от ложных и выдать целеуказания средствам поражения. Бывший глава Агентства утверждал, что главный радар установки может отслеживать объект размером с бейсбольный мяч на расстоянии 4 700 км. Чтобы установка могла перемещаться в зоны, требующие особого внимания, Министерство обороны решило разместить её на мобильной морской платформе.

РЛС SBX-1 в Тихом океане, апрель 2016 года. Источник изображения: navsource.org

В создании радиолокационной станции (РЛС) участвовало несколько крупных американских корпораций. Внёс свою лепту и российский Выборгский судостроительный завод, построивший для норвежской нефтяной компании полупогружную платформу, которая затем была передана американцам. Создание РЛС обошлось Министерству обороны США в 900 000 000 долларов.

По изначальному замыслу SBX-1 предстояло работать в связке с американскими базами на Аляске и в Калифорнии, где установлены ракеты-перехватчики. Базироваться установка должна была в порту Адак на Алеутских островах (штат Аляска). Для этого в 2007 году в гавани была построена сложная система швартовки платформы стоимостью 26 000 000 долларов. Однако за всё время службы SBX-1 в Адаке так и не появилась. Техническое обслуживание установка проходит в Пёрл-Харборе, а когда покидает Гавайские острова, обычно находится на дежурстве в Тихом океане. В последние годы РЛС отслеживает ядерные угрозы, исходящие от Северной Кореи.

Несмотря на то, что SBX-1 является ключевым элементом системы GMD, установка не раз подвергалась критике. В 2015 году газета Los Angeles Times обвинила Министерство обороны в нерациональном расходовании огромных средств на неэффективную технологию. Ещё в 2007 году испытания показали, что зона видимости радара намного меньше запланированной. Кроме того, SBX-1 не может отличить реальные боеголовки от ложных целей. По словам журналистов, общая стоимость строительства и обслуживания РЛС морского базирования перевалила за 2 000 000 000 долларов. Возможно, станция не только впустую "съела" деньги налогоплательщиков, но и оставила дыру в обороне США.

SBX-1 входит в гавань Пёрл-Харбор, 2014 год