В Индии предложили требовать долю в случае продажи Су-57 в Китай

Высокую информационную волну в Индии вызвали публикации в китайских СМИ заявлений о том, что Китай интересуется российскими истребителями 5-го поколения Су-57. В одном из недавно опубликованных материалов "ВО" сообщало о том, что в КНР высказались о возможности приобретения несколько Су-57 в связи с впечатляющими характеристиками самолётов по маневренности и возможностям в ближнем воздушном бою. Это мнение, напомним, исходило от китайских военных экспертов, которых процитировали в том числе и западные СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Индийские средства массовой информации тоже растиражировали заявления китайских экспертов. При этом в очередной раз послышались своеобразные обвинения в адрес правительства, решившего остановить индийское участие в совместной с Россией разработке истребителя пятого поколения FGFA. Так, отмечено, что Китай "не стесняется заявлять о возможности покупки Су-57 для изучения технологий при наличии собственных разработок (например, истребитель J-20), а индийское правительство, не имея ничего, отказывается от кооперации".

Не так давно индийские эксперты предлагали России "доказать", что Су-57 является самолётом малой заметности (стелс). Достаётся и этим экспертам. Посыл таков: "Пока Индия будет ожидать от России "доказательств", Китай обзаведётся двумя видами собственных самолётов пятого поколения и приобретёт третий вид у России".

На этом фоне появляются и особенно интересные комментарии. Один из таких в IDN:

Маник Кумар:

Мы дорого заплатили за участие в этом российском проекте. Если самолёты будут продаваться в Китай, Индия должна запросить и свою долю прибыли.

Примечательно, что эта инициатива была одобрена отдельными индийскими пользователями, заявившими, что "нужно задействовать все возможные рычаги", включая рыночные.

То есть, для отдельных индийских экспертов всё же важнее получить "долю", а не новейший боевой самолёт для ВВС страны?