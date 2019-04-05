Все недостатки боевого робота "Уран-9" устранены - Генштаб

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Недостатки, выявленные в ходе эксплуатации боевого робота "Уран-9", полностью устранены, он готов к использованию в войсках, сообщил "Интерфаксу" замначальника Генштаба ВС РФ, председатель военно-научного комитета Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Все устранено", - сказал И.Макушев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в данный момент робот полностью готов к использованию в войсках.

В прошлом году ряд СМИ сообщил, что в ходе эксплуатации в Сирии был выявлен ряд недостатков в работе "Урана-9". В частности, у робота наблюдались проблемы при передвижении, нестабильная работа 30-миллиметровой автоматической пушки и несвоевременное срабатывание цепей спуска. По итогам эксплуатации также были выявлены проблемы с прицеливанием, приборами наблюдения и разведки, отмечалось невозможность ведения стрельбы в движении.

Позднее специалисты 3 ЦНИИ Минобороны РФ в статье, опубликованной в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ-2018", сообщали о том, что у российских роботов, используемых в силовых ведомствах, выявлены проблемы со связью.

Согласно открытым данным, боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разработан ОАО "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса состоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.