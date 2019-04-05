Войти
05.04.2019
Интерфакс-АВН

Все недостатки боевого робота "Уран-9" устранены - Генштаб

676
0
+3
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Недостатки, выявленные в ходе эксплуатации боевого робота "Уран-9", полностью устранены, он готов к использованию в войсках, сообщил "Интерфаксу" замначальника Генштаба ВС РФ, председатель военно-научного комитета Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Все устранено", - сказал И.Макушев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в данный момент робот полностью готов к использованию в войсках.

В прошлом году ряд СМИ сообщил, что в ходе эксплуатации в Сирии был выявлен ряд недостатков в работе "Урана-9". В частности, у робота наблюдались проблемы при передвижении, нестабильная работа 30-миллиметровой автоматической пушки и несвоевременное срабатывание цепей спуска. По итогам эксплуатации также были выявлены проблемы с прицеливанием, приборами наблюдения и разведки, отмечалось невозможность ведения стрельбы в движении.

Позднее специалисты 3 ЦНИИ Минобороны РФ в статье, опубликованной в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ-2018", сообщали о том, что у российских роботов, используемых в силовых ведомствах, выявлены проблемы со связью.

Согласно открытым данным, боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разработан ОАО "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса состоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Атака
Уран-9
Шмель-М
Компании
766 УПТК
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК
Похожие новости
16.05.2018
"Революционное оружие России": чем "Ураны" удивили американские СМИ
03.05.2018
Американцы в шоке от новых роботов Шойгу
12.04.2018
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
19.12.2017
В Коврове пройдут войсковые испытания робототехнического комплекса "Нерехта"
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"