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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Нетаньяху намерен обсудить в Москве Сирию, включая координацию действий военных

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo/Sebastian Scheiner

Иерусалим. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Москву сообщил, что планирует обсудить с президентом РФ ситуацию в Сирии, в том числе вопросы, касающееся координации действий военных двух стран.

"Я уезжаю на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным, мы обсудим проблемы ситуации в Сирии, а они накапливаются, вопросы регулярной и специальной координации между нашими армиями, другие важные для Государства Израиль темы", - сказал премьер журналистам.

Как сообщил Кремль, президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с Б.Нетаньяху, который прибывает в Москву с кратким визитом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что цель встречи лидеров - "сверка часов" и что беседа будет непродолжительной.

В минувший понедельник Б.Нетаньяху позвонил В.Путину. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, а также двусторонние контакты по военной линии. В свою очередь Д.Песков уточнил "Интерфаксу", что В.Путин и Б.Нетаньяху, в частности, обсуждали тему Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
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