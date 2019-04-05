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05.04.2019
Lenta.ru

Российские "Рапторы" лишат американских двигателей

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Источник изображения: Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Катера ВМФ России проекта 23370М получили корейские дизели Doosan 4V222TIH, сообщили Mil.Press FlotProm два отраслевых источника.

Издание отмечает, что ранее катера проекта 23370 оснащались дизелями IVECO, а двигатели Doosan позволят малым кораблям проекта 23370М развивать большую скорость.

По словам собеседников издания, такие же двигатели получат экспортные версии патрульных катеров проекта 03160 "Раптор". Пока эти малые корабли оснащаются американскими силовыми агрегатами Caterpillar C18.

По мнению главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, смена западных поставщиков на азиатских обусловлена санкционным режимом. "При этом взаимодействие с китайскими производителями происходит непросто, у отечественных заказчиков есть вопросы и к качеству, и к стоимости продукции из КНР. А в той же Южной Корее не так много хороших производителей дизелей", — сказал эксперт.

В марте стало известно, что серийное производство российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Корсар" задерживается из-за судебных разбирательств между головным разработчиком, конструкторским бюро "Луч", и подрядчиком, инженерным центром "Итлан".

В декабре 2018 года сообщалось, что российская компания "Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") занимается созданием нового вертолетного двигателя, однако финансирование проекта практически не проводится.

Тогда же стало известно, что созданные Россией в рамках программы импортозамещения корабельные двигатели оказались дороже украинских, однако превосходят их по коэффициенту полезного действия.

Катер проекта 23370М оснащен современным водолазным и противопожарным оборудованием, получает гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до пяти тонн и грузовой стрелой с механической лебедкой грузоподъемностью до 250 килограммов. Малый корабль используется для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, а также при водолазных спусках на глубину до 45 метров.

Катер проекта 03160 оснащен дистанционным боевым модулем "Управа-Корд" калибра 14,5 миллиметров и парой 7,62-миллиметровых пулеметов "Печенег". Малый корабль, предназначенный для проведения поисково-спасательных операций, способен перебросить подразделение морской пехоты из 20 человек в на расстояние до примерно 185 километров морских миль.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
Caterpillar
Iveco
Климов
Луч КБ
ОДК УК
Проекты
03160 Раптор
23370 ММК
23370М ММК
БПЛА
ДБМ
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1 комментарий
№1
05.04.2019 13:11
Дизеля могли бы делать и в России ,а не закупать за границей...Если не способны создать что то приличное сами,купите лицензию на производство в РФ иностранных двигателей,с полным циклом сборки
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