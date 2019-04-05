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05.04.2019
Известия.ru

В США не исключили ядерного ответа на атаку гиперзвуковыми ракетами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

США намерены через три года создать систему предупреждения о пуске гиперзвуковых ракет, сообщил 3 апреля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

По его словам, система оповещения о таком нападении станет базой для разработки перехватчиков гиперзвуковых ракет.

"Прежде всего мы хотим иметь способность засекать и отслеживать пуски. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите недорогих сенсоров, которые надеемся разместить уже через три года. Это вместе с <...> коммуникационным "слоем", а также способностью контролировать данные средства на земле обеспечит возможность отслеживать пуски", — цитирует его ТАСС.

При этом Руд подчеркнул, что Пентагон рассматривает все варианты ответа на угрозу гиперзвукового вооружения, в том числе ядерное сдерживание.

Американские военные и эксперты по всему миру неоднократно заявляли о неспособности систем ПРО США перехватить гиперзвуковые ракеты.

В связи с этим в январе американский генерал Говард Томпсон отметил, что Россия благодаря гиперзвуковому оружию достигла в оборонной сфере "четвертого измерения".

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Страны
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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