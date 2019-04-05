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05.04.2019
Военное обозрение

В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"

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Эксперты и обычные заинтересованные тематикой взаимоотношений между Россией и НАТО люди высказывают своё мнение по поводу заявлений представителя польского генералитета. Речь идёт о высказывании Вальдемара Скшипчака в интервью ресурсу Wirtualna Polska. Называя российскую армию "Красной", генерал заявил о готовности США применить ядерное оружие в случае полномасштабного военного конфликта между Североатлантическим военным блоком и Россией.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Скшипчака, США готовы нанести ядерный удар по России, чтобы остановить Красную армию в Польше. В самой Польше это заявление назвали "непонятным", попытавшись выяснить у генерала, по кому именно США будут наносить удар, если "Красная армия" уже вдруг окажется в Польше. По самой Польше?

В польской блогосфере отметили, что генерал "потерял связь с реальностью, так как если российские войска будут в Польше, то наносить по кому-либо ядерные удары будет поздно, хотя США могут, так как им на Польшу наплевать".

При этом представитель генералитета Польши отметил, что нет сегодня такого европейского государства, которое бы в одиночку (без поддержки других членов НАТО) смогло бы противостоять России в военном плане.

Так Скшипчак аргументировал углубление польско-американских контактов, включая размещение американского военного контингента и военной техники на польской территории. Свои аргументы генерал приурочил к 70-летней годовщине создания альянса.

При этом польский генерал посетовал на наличие минусов в самой системе работы НАТО. По словам Скшипчака, НАТО – чрезмерно забюрократизированная структура, в которой решения принимаются чрезвычайно долго. Также досталось НАТО от Скшипчака за "недостаточную работу по укреплению восточных рубежей альянса".

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Страны
Польша
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
05.04.2019 12:25
А этот вояка не думал о том,что будет с его страной,когда РФ нанесет ответные ядерные удары?!
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