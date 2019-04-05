НАТО – 70: Европа опасается, что трения переживут Трампа (Financial Times, Великобритания)

В этом году НАТО празднует 70-летие. По мнению аналитиков, главный риск для Североатлантического альянса заключается в неуверенности в США. Министр обороны Франции Флоранс Парли признала, что верность США делу коллективной обороны пошатнулась, и предупредила, что другие державы — в том числе Китай — пытаются расколоть континент. Пройдет ли альянс проверку на прочность?

Военный альянс празднует юбилей, однако преданность США общему делу вызывает сомнения.

На праздновании 50-летия НАТО на саммите 1999 года в Вашингтоне президент Билл Клинтон (Bill Clinton) пытался убедить союзников Америки, что с окончанием холодной войны приверженность общему делу ничуть не уменьшится. Процитировав Теодора Рузвельта (Theodore Roosevelt), он заявил, что США, вне всяких сомнений, продолжат играть великую роль на мировой арене. "Вопрос лишь в том, хорошо ли мы будем играть или плохо", - заключил он.

В то время европейские лидеры еще могли позволить себе улыбнуться этой отсылке. Но сейчас все изменилось. На этой неделе НАТО празднует в Вашингтоне 70-летие, и двусмысленное высказывание господина Клинтона улыбок уже не вызывает. Юбилей союза 29 стран-членов превратился в публичное испытание на прочность: с приходом к власти Дональда Трампа над будущим трансатлантических отношений повис знак вопроса.

Ряд европейских политиков полагает, что уничижительные ремарки американского лидера в адрес их континента - отнюдь не случайность, а отражение того, как затухает приверженность Вашингтона общему делу.

"70-летний юбилей должен был стать поводом для гордости, чтобы напомнить всем о великих заслугах и исторических успехах НАТО, но этого не происходит", - говорит Генрих Браусс (Heinrich Brauss), в прошлом помощник генсека НАТО альянса, а ныне старший сотрудник мозгового центра "Совет Германии по международным отношениям". "Всех беспокоит нынешнее состояние НАТО и его будущее на фоне перемен в трансатлантическом партнерстве - и не без причины".

Для европейских стран - а они имеют в НАТО пусть не военное, но численное превосходство - главный вопрос формулируется так: прекратится ли с уходом Трампа, как выразился один аналитик, "трансатлантическое отчуждение" или же, наоборот, лишь усугубится? Президент США регулярно распекает союзников за панъевропейские военные начинания и недостаточные, по его мнению, военные расходы. Трамп также вывел США из договора с Россией о контроле над ядерным орудием и ядерной сделки с Ираном, и многие европейцы его действия считают прямым вызовом безопасности.

Некоторые даже полагают, что подход господина Трампа отражает долгосрочный сдвиг во внешней политике Вашингтона. Европейские лидеры отмечают нарастающее беспокойство из-за Китая и грядущего соперничества сверхдержав, равно как и крепнущую убежденность, что американские силы должны развертываться в более щадящем режиме, а Европе следует самой отвечать за собственную безопасность - пусть и под пристальным надзором Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018 Источник изображения: © AP Photo, Pablo Martinez Monsivais

С тех пор, как президентом стал Трамп, Европа все больше переживает за будущее давнего союза с США. Канцлер Германии Ангела Меркель - а она регулярно становится мишенью для нападок Трампа - в прошлом году признала, что трансатлантические отношения испытывают "большое давление". Во время мартовского визита в Вашингтон министр обороны Франции Флоранс Парли (Florence Parly) признала опасения Европы, что верность США делу коллективной обороны пошатнулась, и предупредила, что другие державы - в том числе Китай - пытаются расколоть континент.

"Трансатлантические отношения меняются, этот процесс начался задолго до Трампа и продолжится после его ухода", - считает София Беш (Sophia Besch), научный сотрудник Центра европейских реформ. "Мнение, что от союзников США ни тепло, ни холодно, - его личное. Но мышление следующего поколения американских лидеров характеризуется бóльшим интересом к Азии и общей нерасположенностью к военному участию из-за печального опыта прошлых войн".

Один из признаков разрыва между Вашингтоном и европейскими столицами, наметившегося при Трампе, - это отсутствие на праздновании 70-летнего юбилея лидеров стран-членов НАТО. Для сравнения, 60-летнюю годовщину, которая отмечалась в 2009 году во Франции и Германии, посетил президент США Барак Обама (Barack Obama).

Главы государств и правительств стран НАТО не встретятся до декабрьского саммита в Лондоне. И дипломаты уже трепещут в ожидании нового разгрома со стороны Трампа. На прошлогоднем саммите в Брюсселе американский президент уже раскритиковал европейские страны за чересчур скромные военные бюджеты.

Господин Трамп также озадачил союзников противоречивыми заявлениями насчет НАТО, выразив целый спектр эмоций от одобрения до прямых нападок. Во время президентской кампании он заявлял, что альянс "устарел". В прошлом году он поставил под сомнение сам основополагающий принцип коллективной обороны, заявив, что ему будет неловко отправлять американские войска на защиту Черногории, которую назвал "очень агрессивной".

В качестве принимающей стороны на юбилее выступит госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo), но над праздничным мероприятием все равно нависнет тень его босса из Белого дома.

"Все это действительно странно", - комментирует Томас Райт (Thomas Wright), директор Центра по США и Европе при Брукингском институте. "Президента США они не позвали, потому что боятся его, а теперь пытаются сделать вид, будто все нормально - но это не так".

"Трамп будет как бельмо на глазу. И все будут безвылазно торчать в телефонах - проверять, не твитнул ли он чего".

НАТО и ее генсек Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), который встретится с Трампом во вторник, к выкрутасам американского лидера привыкли. Столтенберг даже нахваливает Трампа за то, как неуклонно тот добивается, чтобы союзники довели расходы на оборону до 2% ВВП.

Когда Трамп сообщил советникам и чиновникам, что хотел бы вывести США из НАТО, Конгресс встал на сторону НАТО - редкий пример единодушия республиканцев и демократов. В январе Палата представителей подавляющим большинством голосом приняла закон, который подтверждает приверженность США делу альянса и запрещает использование федеральных средств для выхода из НАТО. Республиканец Джим Риш (Jim Risch), глава сенатского комитета по международным отношениям, сообщил, что аппетит Конгресса на выход из НАТО "в районе нулевой отметки".

"Нет худа без добра, и вряд на Капитолийском холме у президента в этом вопросе отыщутся единомышленники", - считает Николас Бёрнс (Nicholas Burns), профессор Гарвардского университета и бывший чиновник Госдепартамента.

И тем не менее, одним стремлением Конгресса загладить вину перед НАТО глубинного раскола в сфере безопасности не залечить, убеждены многие европейские политики и эксперты.

Брюно Тертре (Bruno Tertrais), заместителя директора парижского исследовательского центра "Фонд стратегических исследований", беспокоит тем, что с приходом Трампа обе стороны начали ставить под сомнение прежние догмы об общности ценностей и интересов. "У НАТО дела идут хорошо, - пишет Тертре в еще не опубликованной статье для Оборонного колледжа НАТО. - Но сам атлантический альянс в беде".

Для некоторых европейцев нынешние разногласия знаменуют собой неминуемость стратегических реалий, которые стали очевидны после окончания холодной войны. Натали Точчи (Nathalie Tocci), директор римского Института международных отношений, назвала запоздалый ответ Европы "величайшим проявлением высокомерия".

"Нам казалось, что в этом нет необходимости", - объясняет госпожа Точчи, советник ЕС по глобальной стратегии. "На этом история как бы остановилась, как для нас, так и для США. Мы ничего не поняли - потому что не осознали, что время настало".

Многие из критических замечаний Трампа, пусть они и вписываются в его имидж, на деле далеко не новы. Президенты США от обеих партий уже давно призывают Европу увеличить расходы на оборону. Эту необходимость признают и сами европейцы - особенно учитывая, что в прошлом году на уровень в 2% ВВП вышли лишь шесть европейских государств.

"Дело тут не только в Трампе", - говорит Дэн Фрид (Dan Fried), в прошлом высокопоставленный чиновник в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша (George Bush). "США стоят на этих позициях уже несколько десятилетий".

В 2011 году Роберт Гейтс (Robert Gates), министр обороны в администрации Обамы, в прощальной речи в Брюсселе строго предупредил тех, "кто пользуется благами членства в НАТО, а разделять риски и затраты не желает". Он распек страны, которые "желают, чтобы бремя безопасности из-за сокращения европейских военных бюджетов легло на американских налогоплательщиков". С января 2017 года, когда в Белом доме обосновался Трамп, расходы Европы на оборону выросли - отчасти под его давлением, а отчасти из-за российской аннексии Крыма в 2014 году, которая многих повергла в шок.

США же давно с подозрением смотрят на планы ЕС по расширения военного сотрудничества. Хотя США и призывают Европу тратить больше средств на оборону, желания стран-членов развивать вооруженные силы за пределами НАТО они не приемлют - перспектива независимости ЕС их настораживает. За несколько месяцев до 50-летия альянса в 1999 году госсекретарь администрации Клинтона Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) выдвинула доктрину "трех Д", своего рода красные линии, нарушать которые европейцам не рекомендуется: "никакого дробления НАТО, никакой дискриминации и никакого дублирования".

Господин Трамп с присущей себе прямотой - равно как и манерой настырно продавливать интересы американского бизнеса - лишь заострил давний аргумент Вашингтона. В конце прошлого года он осудил президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) за "оскорбительное" предложение создать отдельную европейскую армию. Посол США при ЕС Гордон Сондленд (Gordon Sondland) в прошлом месяце пригрозил Евросоюзу ответными мерами, если блок продолжит ограничивать участие американских компаний в военных начинаниях континента.

Бывшая чиновница Госдепартамента Хизер Конли (Heather Conley) полагает, что у США "устарело-двойственный" подход к европейским вооруженным силам. "Мы хотим, чтобы европейские страны больше тратили на оборону, но оружие при этом закупали строго американское", - объясняет она. По ее мнению, чем больше денег уходит на оборону Европы, тем сильнее конкуренция с США.

В утверждении, что за безопасность Европы приходится платить, Трамп пошел гораздо дальше предшественников. В марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan) развеял сообщения, будто президент требует, чтобы союзники по НАТО не только покрыли траты на размещение войск Вашингтона но и заплатили 50-процентную "премию".

"Предыдущие президенты полагали, что стабильность и безопасность Европы США лишь на руку и что эти затраты того стоят, пусть иногда и тянет поворчать, что европейцы недостаточно вкладываются", - говорит Филипп Гордон (Philip Gordon), чиновник высокого ранга из администрации Обамы. "Трамп же убежден, что богатеи нас обманывают, наживаясь на нашей щедрости в вопросах обороны. НАТО в его глазах попросту вымогает деньги на оборону, и этому, по его мнению, пора положить конец".

Белый дом также усиливает давление на европейские страны, чтобы те заняли более жесткую позицию в отношении Китая. По инициативе Вашингтона Пекин уже стал одной из главных тем в повестке дня НАТО: в феврале Столтенберг сообщил, что Китай представляет все более серьезный вызов безопасности западных союзников, сославшись на его расходы на оборону и деятельность в киберпространстве, а также интерес к регионам вроде Арктики и Африки. При этом европейские дипломаты говорят, что единая трансатлантическая политика по отношению к Пекину осложняется нежеланием европейских столиц уступить Вашингтону и закрыть китайскому технологическому гиганту "Хуавэй" доступ к мобильным сетям нового поколения 5G.

Возникшие с приходом Трампа перебои в диалоге между США и их европейскими союзниками уже создали определенные трудности. Когда президент в прошлом году сигнализировал о намерении вывести США из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД), он сослался на нарушения Москвы. Первым о них заговорила администрация Обамы, а европейские страны согласились. Москва же нарушения отрицает.

Однако встревожившись внезапностью его заявления, Евросоюз заговорил новой "гонке вооружений". Вашингтон спешно разослал в европейские столицы высокопоставленных чиновников по контролю над вооружениями, чтобы заверить их, что обязуется консультироваться с союзниками и в дальнейшем.

Более оптимистично настроенные европейцы указывают на менее разрекламированные шаги Вашингтона по укреплению трансатлантического сотрудничества. Так, Вашингтон расширил Европейскую инициативу по сдерживанию - в нее вошли учения, двусторонние партнерства и программы по развертыванию сил США. Кроме того, сейчас осуществляется ряд европейских проектов по развитию потенциала, начиная от бронетехники и заканчивая ракетами. Дипломаты говорят, что страны с крупными военно-морскими силами могут откликнуться на перенацеливание США на Китай, предложив свои суда для совместных учений, чтобы обеспечить "свободу навигации".

По мнению аналитиков, главный риск для альянса заключается не в разрыве, хоть им и грозит Трамп, а в медленном упадке из-за неуверенности в том, что США по-прежнему верны общему делу. "НАТО хороша лишь в том случае, если вы уверены, что президент США встанет горой на защиту европейских стран", - говорит Гордон, бывший чиновник в администрации Обамы. "Если поручиться за это вы не можете, считайте, что никакой НАТО нет вовсе".

Как отмечает Клаудия Майор (Claudia Major), научный сотрудник Немецкого института международной политики и безопасности, нынешние трения уже вошли в привычку в силу их "структурного характера". "Трамп, конечно, рубит без обиняков, однако многие из этих проблем назрели уже давно".

Майкл Пил (Michael Peel), Эми Уильямс (Aime Williams)

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