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05.04.2019
Интерфакс-АВН

США готовят "план спасения" Венесуэлы после смены режима - советник Белого дома

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Здание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты готовятся к восстановлению экономики Венесуэлы путем массированных финансовых вливаний после ухода президента Николаса Мадуро, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Мы называем это днем два", - сказал он на брифинге, организованном газетой Christian Science Monitor.

По словам советника, американская администрация уже работает с банками и Международным валютным фондом над планом восстановления и оживления разрушенной экономики Венесуэлы. Он отметил, что когда придет время, "мы будем двигаться так быстро, как только сможем".

"Это будет планом спасения, планом реструктуризации, это будет планом вливания наличности в эту страну", - заявил чиновник Белого дома.

При этом Л.Кудлоу пояснил что "наличными будут не боливары (национальная валюта Венесуэлы - ИФ), а доллары, по крайней мере, вначале", поскольку, по его мнению, "на боливары нет спроса".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
США
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