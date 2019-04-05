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05.04.2019
Lenta.ru

Сотрудники "Роскосмоса" опровергли слова Рогозина о своем увольнении

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Команда, работавшая над новым пилотируемым кораблем "Федерация", ушла из ракетно-космической корпорации "Энергия" по собственному желанию. Об этом космонавт-испытатель Марк Серов рассказал "Московскому Комсомольцу".

По его словам, публикация в Twitter главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о "нерадивых товарищах" не имеет отношения к его команде. Он отметил, что группа из десяти человек, включая бывших ведущих конструкторов Игоря Радугина и Николая Брюханова, ушла из компании по собственному желанию, причем некоторые сотрудники начали уходить с конца 2018 года.

"Ушли в итоге, не рассорившись с головной фирмой. Наоборот, мы остались в очень хороших отношениях, договорившись о взаимодействии", — признался Серов. Он подчеркнул, что причиной решение стало расхождение ожиданий и реальной ситуации.

В настоящий момент бывшие сотрудники "Энергии" трудятся в компании S7 Space, занимающейся запуском ракет космического назначения и выведением космических объектов на орбиту.

Серов добавил, что его команда планирует в шутку повесить на двери своего кабинета табличку "Здесь работают "нерадивые" инженеры, уволенные Рогозиным". Он также призвал отметить, что "Энергию" покинули "самые активные конструкторы, проектанты и сотрудники испытательного отдела".

2 апреля Рогозин объявил об увольнении "нерадивых" сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", работавших над "Федерацией". Он подчеркнул, что работа над проектом была организована не "должным образом".

Пилотируемый корабль "Федерация", который придет на смену "Союзу" и "Прогрессу", разрабатывают в ракетно-космической корпорации "Энергия" с 2009 года. В его задачи будет входить доставка космонавтов и грузов на околоземную орбиту и к Луне.

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