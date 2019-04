Две минуты. Обратный отсчет продолжается (The Nation, США)

Мы видим мир, безрассудно несущийся навстречу катастрофе, пишет «Нейшн». В 1942 году Франклин Рузвельт обсуждал послевоенный мир, в котором США, Россия, Китай и Великобритания будут взаимодействовать, чтобы обеспечить процветание. Необходимость в лидерах, которые ставят интересы планеты выше интересов военной и финансовой элиты, как никогда высока. И как никогда сильно ощущается их отсутствие.

Страшно подумать, насколько более опасным стал мир за последние шесть лет. В конце 2012 года, когда мы опубликовали нашу книгу "Нерассказанная история Соединенных Штатов" (The Untold History of the United States) и выпустили на канале "Шоутайм" (Showtime) наш десятичасовой документальный фильм, ситуация казалась довольно рискованной. Она казалась опасной, но не безнадежной.

Барака Обаму - вызвавшего разочарование, но хотя бы умеренного (по сравнению со своими предшественниками-неоконсерваторами) сторонника "американской империи" - вскоре избрали на второй срок. Ему удалось сгладить худшие "перегибы" эпохи Буша-Чейни. Соединенные Штаты замедлили процедуру экстрадиции и отказались от пыток, вывели войска из Ирака, провели переговоры о ядерной сделке с Ираном, помиловали Челси Мэннинг (Chelsea Manning), нормализовали отношения с Кубой и сократили свое военное присутствие в Афганистане с перспективой полного вывода войск, обещанного на 2014 год. "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) после убийства бен Ладена поспешно отступила, а ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) еще не появилось. "Часы Судного дня" "Бюллетеня ученых-атомщиков" показывали без пяти двенадцать, что действовало отрезвляюще, но было значительно дальше от Армагеддона, чем много раз до этого.

Но все было далеко не столь радужно. Более настоятельными стали предупреждения об изменении климата. Неуклонная экспансия НАТО к границам России и расширение американской ПРО в Восточной Европе и "разворот" США к Азии начали наносить ущерб отношениям с Россией и Китаем. В Сирии секретная программа Обамы Timber-Sycamore, предусматривавшая поставку оружия повстанцам и их подготовку, вдохнула новую жизнь в парализованное повстанческое движение. Это в сочетании с жестоким ответом Асада привело к тому, что десятки тысяч человек погибли или были вынуждены покинуть свои дома. В последний год пребывания Обамы у власти общий вес бомб, сброшенных Соединенными Штатами в семи преимущественно мусульманских странах, составил как минимум 26172 тонны, а американские силы специального назначения действовали в 138 странах. Обама санкционировал почти в десять раз больше беспилотных авиаударов, чем Буш. Он превзошел Буша по военным расходам, заключил гораздо больше сделок по продаже оружия за рубежом и установил новые стандарты секретности и преследования информаторов.

Сегодня, более шести лет спустя, мы собираемся выпустить обновленное издание "Нерассказанной истории", в которое добавлена новая глава, охватывающая период с 2012 года по январь 2019 года. Мы сделали паузу, чтобы подумать о том, как ситуация в мире превратилась из опасной в крайне безнадежную.

Кризисы, которые в конце 2012 года казались сдержанными или сдерживаемыми, теперь вышли из-под контроля, и перспективы их мирного урегулирования выглядят удручающе мрачными.

Однако из-за кошмара первых двух с небольшим лет президентства Трампа, отмеченных увеличением числа авиаударов беспилотников, масштабов бомбардировок и расходов на оборону в сочетании с фанатизмом, лживостью, продажностью и коррупцией в стране, мы скучаем по временам Обамы. Но именно ядерное и экологическое безрассудство Трампа не дает нам спать по ночам и из-за него мы назвали новую главу "Как неправдоподобное вновь стало правдоподобным". В январе 2018 года эксперты "Бюллетеня ученых-атомщиков" перевели стрелки "Часов Судного дня" на отметку без двух минут двенадцать, на которой они находились в самые мрачные дни холодной войны с 1953 по 1960 годы.

Последний перевод стрелок был связан с безрассудным подходом Трампа к вопросу ядерного оружия и углубляющимся корейским кризисом. Трамп вслух задавал вопрос о том, каков смысл обладания ядерным оружием, если его нельзя использовать. Он в ответ призвал сделать это оружие более полезным, о чем и говорится в его новой ядерной доктрине, изложенной в документе под названием "Обзор ядерной политики" (NPR). Это было первое изменение "Обзора", выпущенного при Обаме в 2010 году. В первоначальном документе роль ядерного оружия в оборонной стратегии США была уменьшена.

В "Обзоре ядерной стратегии" 2018 года роль ядерного оружия значительно возросла, что позволяет применять его в ответ на возникновение неясно обозначенных "чрезвычайных обстоятельств", таких как кибератаки или атаки на инфраструктуру США и их "союзников и партнеров". В новой ядерной доктрине предполагается еще шире развернуть программу модернизации всей ядерной триады, которую предложил Обама, выделив на ее реализацию за 30 лет немыслимую сумму в триллион долларов.

Сегодняшняя стоимость модернизации приближается к 1,7 триллиона долларов и постоянно растет. Что еще хуже, все восемь других ядерных держав проводят собственную модернизацию, хотя и в гораздо более скромных масштабах. Следует отметить, что Россия в прошлом году фактически сократила свои оборонные расходы.

Всего две недели назад в новой "Стратегии национальной обороны" главной угрозой национальной безопасности был назван не международный терроризм, а Китай и Россия. Тем самым был официально поставлен крест на недолговечной фантазии об однополярном мире, которую в 1990 году торжественно провозгласил теоретик-неоконсерватор Чарльз Краутхаммер (Charles Krauthammer). Затем, после разгрома в Афганистане и Ираке в 2006 году, он отслужил по ней панихиду.

Действуя как гегемон, США, начиная с 1999 года, пользовались слабостью России и нарушили свое обещание не расширять НАТО, в итоге приняв в ее состав 13 стран, последней из которых была Черногория, присоединившаяся к альянсу в 2017 году. Когда Буш объявил о планах принять в состав альянса Грузию и Украину, Путин "провел черту". После государственного переворота на Украине, совершенного при поддержке США, он вернул Крым и дал понять, что его терпение в отношении расширения НАТО не бесконечно. Первого марта 2018 года в своем послании к Федеральному собранию он пошел еще дальше, бросив вызов Соединенным Штатам. Он признал, что после распада СССР Россия была вынуждена заботиться о своей безопасности, поскольку утратила значительную часть территории, населения, ВВП, промышленного и военного потенциала. Чтобы поддержать экономику и социальную сферу, Россия была вынуждена брать кредиты у МВФ и Всемирного банка. В 2002 году Соединенные Штаты проигнорировали призывы России "не разрушать Договор о ПРО" и создали свою систему глобальной противоракетной обороны, в результате чего Россия оказалась незащищенной от нападения США. "Вашингтон Пост" (The Washington Post) написала, что статья, опубликованная в 2006 году в "Форин Афферс" (Foreign Affairs), авторы которой утверждали, что, ни Россия, ни Китай не смогут даже ответить на первый удар США, "произвела сильное впечатление" на Россию, "с видениями в духе Доктора Стрейнджлава".

Но в марте 2018 года Путин заявил, что попытки США ("сдержать Россию") оказались тщетными. Он объявил о существовании пяти новых видов ядерного оружия, каждое из которых может обойти американские системы противоракетной обороны. Он с вызовом заявил: "Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора". Он добавил: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас". Независимый российский военный аналитик Александр Гольц сказал, что все эксперты по вооружению, с которыми он говорил, были "в шоке", как и он.

Кризисы в Украине и Сирии, расширение НАТО в Восточной Европе и в странах Балтии чреваты превращением в вооруженные конфликты. Хотя либеральные СМИ и многие демократы осудили Трампа, обвинив его в том, что он является "марионеткой" Путина, бомбардировки США Сирии, продажа летального оружия Украине, давление на Ангелу Меркель с тем, чтобы она отказалась от газопровода "Северный поток - 2", высылка из страны нескольких десятков российских дипломатов и попытки свергнуть союзника Путина Мадуро в Венесуэле фактически усилили напряженность после ухода Обамы. Из-за этих конфликтов в сочетании с преимущественно лицемерным и преувеличенным возмущением по поводу вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года отношения между двумя странами, обладающими более чем 90% всего ядерного оружия в мире, упали до наихудшего с 1962 года уровня. И когда казалось, что хуже уже быть не может, Трамп, подстрекаемый внешнеполитическими ястребами Джоном Болтоном и Майком Помпео, объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который посол в России Джон Хантсман назвал "вероятно, самым успешным договором в истории контроля над вооружениями". И в довершение к этому удару по контролю над ядерными вооружениями Трамп ясно дал понять, что не намерен продлевать договор СНВ-3 после того, как в феврале 2021 года истечет срок его действия. Тем самым он угрожает вернуть мир к гонке ядерных вооружений в духе 1980-х годов, во время которой США, СССР и их союзники грозили друг другу ядерными арсеналами, насчитывавшими примерно 70 тысяч боеголовок разрушительной способностью, равной 1,5 миллиона бомб наподобие той, что была сброшена на Хиросиму.

Отношения между США и Китаем также приняли опасный поворот в худшую сторону, поскольку Китай недоволен политикой сдерживания, которую проводят США, и в ответ занимает все более жесткую позицию в Восточном и Южно-Китайском морях, включая создание оборонительных сооружений на своих искусственных островах. Из-за торговых войн, которые ведет Трамп, и операций ВМС США по обеспечению "свободы навигации" в районе этих оспариваемых водных путей возникли очаги конфронтации, которая угрожает выйти из-под контроля. Вероятно, этот рост напряженности способствует все большему неповиновению Северной Кореи в ответ на нереалистичные требования США в вопросе "денуклеаризации". Не прошло и года с тех пор, как эти две страны оказались на грани войны. Мир содрогался до тех пор, пока президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не усадил две стороны за стол переговоров. Но переговоры снова сорвались, и возвращение к открытым военным действиям кажется вполне реальным и устрашающим сценарием.

Стараниями Трампа, который привел в ярость не только Россию и Китай, но и европейских союзников США, Соединенные Штаты еще и вышли из шестисторонней ядерной сделки с Ираном, которая работала в интересах США и их союзников и не позволяла Ирану разрабатывать ядерное оружие. В Вашингтоне вновь слышны заявления о войне с Ираном, поддерживаемые израильским правым правительством Нетаньяху.

И вдобавок к потенциальной конфронтации США с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном недавно возобновилось опасное противостояние из-за Кашмира между обладающими ядерным оружием Индией и Пакистаном. Причиной послужил теракт, совершенный связанными с Пакистаном террористами против индийских сил. Индия и Пакистан нанесли бомбовые удары по позициям друг друга, и давление, которому подвергаются оба правительства с целью эскалации, остается высоким. Кроме того, мир все быстрее движется к глобальной катастрофе, что усугубляется тем, что троглодиты в администрации Трампа отрицают изменение климата.

Поэтому, когда мы делаем шаг назад и в обновленном издании нашей книги внимательно анализируем, что произошло за последние шесть с лишним лет, мы видим мир, безрассудно несущийся навстречу катастрофе. В 1942 году - в совсем другую эпоху - Франклин Рузвельт обсуждал послевоенный мир, в котором США, Россия, Китай и Великобритания будут взаимодействовать, чтобы обеспечить мир и процветание на всей планете. У вице-президента Генри Уоллеса была столь же привлекательная демократическая концепция создания более справедливого мира, в котором не будет ядерного оружия. Необходимость в лидерах, которые ставят интересы планеты выше интересов военной и финансовой элиты, как никогда высока. Но, к сожалению, как никогда ощущается их отсутствие.

Оливер Стоун - кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель трех премий "Оскар". Создатель таких фильмов, как "Нерассказанная история США", "Лицо со шрамом", "Взвод", "Уолл-Стрит", "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" и "Прирожденные убийцы".

Питер Кузник - профессор истории и директор Института ядерных исследований Американского университета.

Оливер Стоун (Oliver Stone), Питер Кузник (Peter Kuznick)

