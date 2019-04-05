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05.04.2019
bmpd.livejournal.com

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" на Шри-Ланке

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Как сообщила пресс-служба Северного флота, 3 апреля 2019 года фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350, выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Коломбо Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Российский корабль прибыл к острову Шри-Ланка утром 3 апреля и вошёл в территориальные воды.

Прибытие фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России в Коломбо (Шри-Ланка), 03.04.2019 (с) ВМС Шри-Ланки

Этот деловой заход - первый в современной истории отечественного ВМФ визит корабля Северного флота в главный порт и крупнейший город Шри-Ланки.

Во время стоянки в порту командир отряда кораблей капитан 1 ранга Владислав Малаховский и командир фрегата капитан 1 ранга Игорь Крохмаль примут участие в ряде протокольных мероприятий. Российские моряки совершат выходы в город Коломбо для ознакомления с местными достопримечательностями.

Ранее фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил трёхдневный деловой заход в порт Джибути одноимённого государства в Восточной Африке, в районе Африканского рога.

С момента выхода из главной базы Северного флота - Североморска - 26 февраля фрегат прошёл более 9000 морских миль и выполнил несколько боевых учений в Атлантическом, Индийском океанах и в Средиземном море.

Со стороны bmpd укажем, что, как сообщили ВМС Шри-ланки, пребывание фрегата ВМФ России "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с визитом доброй воли в Коломбо продлится с 3 по 6 апреля.

Интересно, что днем ранее, 2 апреля в Коломбо с визитом прибыл также фрегат ВМС Великобритании F 236 Montrose типа 23 (планировал убыть вечером 3 апреля).

Прибытие фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России в Коломбо (Шри-Ланка), 03.04.2019 (с) ВМС Шри-Ланки

Видео (с) ВМС Шри-Ланки:

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Джибути
Индия
Россия
Шри-Ланка
Проекты
22350
Военные учения
СФ
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