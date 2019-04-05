МиГ-31 Тихоокеанского флота отрабатывают в Арктике перехват воздушных целей "противника"

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - На Камчатке летчики смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили дальний перелет в район Арктики, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Для решения поставленных по учению задач, четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома Елизово Камчатского края выполнили перебазирование на оперативный аэродром в Анадыре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в арктическом районе истребители-перехватчики ТОФ отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, обнаружение, классификацию и перехват "неприятельских" воздушных целей с выполнением по ним тактических пусков ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.