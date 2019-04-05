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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые вызовы, которые стоят сегодня перед США и их союзниками, должны разрешаться с помощью стратегического обновления НАТО, заявил госсекретарь Майк Помпео на приеме в честь 70-летия создания альянса.

"Сегодня перед нами стоят новые вызовы - российская агрессия, массовая миграция, уязвимости, присущие новым технологиям. Наша задача, как и наших дальновидных предков, состоит в том, чтобы решить эти проблемы путем стратегического обновления НАТО", - сказал М.Помпео.

Он добавил, что за время существования НАТО его членами стали 29 стран. В этом году альянс готовится приветствовать еще одного - Северную Македонию.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Россия
США
Проекты
NATO
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