Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые вызовы, которые стоят сегодня перед США и их союзниками, должны разрешаться с помощью стратегического обновления НАТО, заявил госсекретарь Майк Помпео на приеме в честь 70-летия создания альянса.

"Сегодня перед нами стоят новые вызовы - российская агрессия, массовая миграция, уязвимости, присущие новым технологиям. Наша задача, как и наших дальновидных предков, состоит в том, чтобы решить эти проблемы путем стратегического обновления НАТО", - сказал М.Помпео.

Он добавил, что за время существования НАТО его членами стали 29 стран. В этом году альянс готовится приветствовать еще одного - Северную Македонию.