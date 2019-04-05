США собрались отказаться от российских двигателей

Вашингтон намерен отказаться от использования российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году. Об этом сообщил глава космического командования ВВС США Джон Реймонд, передает РИА Новости.

По словам Реймонда, закупки российских двигателей прекратят в 2022 году в соответствии с законом. Таким образом США намерены повысить свою конкурентоспособность, отметил он.

Генерал также отметил, что на данный момент военные нацелены на получение быстрого доступа в космос. "Это критично для нас и для наших национальных интересов", — добавил он, отметив, что пока что стратегия ВВС США по запускам работает.

В марте вице-президент США Майк Пенс заявил, что лучшие в мире ракетные двигатели создаются в американском городе Хантсвилл. Он отметил, что дальнейшее исследование Солнечной системы требует применения инновационных двигательных установок, в частности ядерных.