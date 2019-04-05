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05.04.2019
ТАСС

Источник: танковое подразделение ВДВ впервые приняло участие в учениях в Крыму

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Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"
Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Учения прошли на прошлой неделе

ВОЛГОГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Одно из сформированных в 2018 году в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и оснащенных Т-72Б3 танковых подразделений впервые приняло участие в учениях на территории Крыма. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах региона.

"На прошлой неделе впервые танковое подразделение ВДВ приняло участие в учениях в Крыму", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о танковой роте, укомплектованной контрактниками.

Как сообщали 27 марта в пресс-службе Южного военного округа, в Крыму проходили совместные учения ВДВ, Черноморского флота и авиации объединения ВВС и ПВО округа, а также военно-транспортной авиации. В маневрах участвовали более 1,5 тыс. десантников.

В июле 2017 года командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщал ТАСС, что Воздушно-десантные войска России до конца 2018 года сформируют три танковых батальона: в 76-й десантно-штурмовой дивизии, в 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и в одной из десантно-штурмовых бригад. До этого сообщалось о планах сформировать по одному танковому батальону в каждой десантно-штурмовой дивизии и бригаде.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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