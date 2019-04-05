Войти
05.04.2019
Интерфакс-АВН

Шведский военный самолет провел наблюдательный полет над Санкт-Петербургом

478
0
-1
Saab_340_AEW
SAAB 340 AEW. Фото: www.flygplan.info.

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет Saab-340 шведских Королевских ВВС в среду провел многочасовой наблюдательный полет над Ленинградской областью в рамках реализации Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По их сведениям, шведский военный самолет во время полета, продолжавшегося более четырех часов, совершил полет над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией, Санкт-Петербургом и Карельским перешейком, в том числе вблизи российской границы с Финляндией.

Как сообщила в понедельник газета "Красная звезда, ссылаясь на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, совместная миссия Германии, Италии и Греции в рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 1 по 5 апреля выполнит с подмосковного аэродрома Кубинка наблюдательный полет над территорией Российской Федерации по согласованному маршруту на шведском самолете наблюдения Saab-340.

При этом, по его словам, в рамках договора по открытому небу военные инспекторы РФ с 1 по 5 апреля также осуществят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН над территорией Испании.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над Соединенными Штатами. В частности, самолет, оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения, курсировал над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада.

Также в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Испания
Италия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Эстония
Продукция
KC-135
Saab 340
Ту-154
Ту-214
Компании
Boeing
SAAB
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
Похожие новости
02.04.2019
Российский военный самолет прибыл в Испанию для проведения наблюдательных полетов
28.02.2018
Конструктивная вражда
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
06.07.2010
Основные проекты Франции в области разработки беспилотных летательных аппаратов
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"