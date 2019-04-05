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05.04.2019
Российская газета

Ангола получила шесть российских истребителей Су-30

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Источник изображения: rg.ru

В рамках контракта с Россией Ангола получила шесть истребителей Су-30К. Об этом сообщил министр обороны страны Салвиану де Жезус Сикейра.

По его словам, изначально речь шла о восьми самолетах. Еще два истребителя Ангола получит к концу мая, пишет РИА Новости.

Министр отметил, что Ангола и Россия всегда хорошо взаимодействовали в военно-технической области. "Наше сотрудничество будет продолжаться, потому что вооруженные силы Анголы обучены работать с российской техникой", - почеркнул Салвиану де Жезус Сикейра.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Ангола
Россия
Продукция
Су-30
Су-30К
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2 комментария
№1
05.04.2019 05:53
Это те Су-30 что Индия вернула и Белорусы ремонтировали?
+1
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№2
05.04.2019 07:28
Или Ангола раскошелилась на 6 новых Сушек?
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