Ангола получила шесть российских истребителей Су-30

В рамках контракта с Россией Ангола получила шесть истребителей Су-30К. Об этом сообщил министр обороны страны Салвиану де Жезус Сикейра.

По его словам, изначально речь шла о восьми самолетах. Еще два истребителя Ангола получит к концу мая, пишет РИА Новости.

Министр отметил, что Ангола и Россия всегда хорошо взаимодействовали в военно-технической области. "Наше сотрудничество будет продолжаться, потому что вооруженные силы Анголы обучены работать с российской техникой", - почеркнул Салвиану де Жезус Сикейра.