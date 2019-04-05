Ангола получила шесть российских истребителей Су-30
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В рамках контракта с Россией Ангола получила шесть истребителей Су-30К. Об этом сообщил министр обороны страны Салвиану де Жезус Сикейра.
По его словам, изначально речь шла о восьми самолетах. Еще два истребителя Ангола получит к концу мая, пишет РИА Новости.
Министр отметил, что Ангола и Россия всегда хорошо взаимодействовали в военно-технической области. "Наше сотрудничество будет продолжаться, потому что вооруженные силы Анголы обучены работать с российской техникой", - почеркнул Салвиану де Жезус Сикейра.
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