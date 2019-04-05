Войти
05.04.2019
ТАСС

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отправят к МКС по сверхкороткой схеме

428
0
0
Сборка модуля МКС
Сборка модуля МКС.
Источник изображения: © Владимир Астапкович/ТАСС

Аппарат совершит два витка вокруг Земли

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия отправит в четверг к Международной космической станции второй грузовой корабль "Прогресс МС" по сверхкороткой схеме с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщили в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

"Старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" запланирован на 4 апреля в 14:01 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС - 4 апреля в 17:25 мск", - сказали в ЦНИИмаш.

Корабль доставит на станцию около 2 тонн различных грузов, в частности - топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другое.

До МКС за три часа

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако это не удалось из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15-го.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
05.04.2019
Рогозин: корабль "Прогресс МС-11" установил рекорд по времени пути к МКС
27.02.2017
Ракеты «Союз» теперь обойдутся без Украины
30.07.2013
«Прогресс М-20М» доставил на МКС топливо и оборудование
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"