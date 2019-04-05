Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отправят к МКС по сверхкороткой схеме

Аппарат совершит два витка вокруг Земли

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия отправит в четверг к Международной космической станции второй грузовой корабль "Прогресс МС" по сверхкороткой схеме с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщили в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

"Старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" запланирован на 4 апреля в 14:01 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС - 4 апреля в 17:25 мск", - сказали в ЦНИИмаш.

Корабль доставит на станцию около 2 тонн различных грузов, в частности - топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другое.

До МКС за три часа

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако это не удалось из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15-го.