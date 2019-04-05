"Андромеда" без туманностей: десантные танки перешли в онлайн

Танки Т-72Б3, которые Воздушно-десантные войска получили в прошлом году, модернизированы. Теперь машины оснащены терминалами автоматизированной системы управления (АСУ) "Андромеда": каждый танк встроен в единую информационную сеть и может передавать информацию о целях и своем состоянии командованию. По мнению экспертов, это повысит не только эффективность, но и автономность полков и бригад ВДВ.

Танки Т-72Б3, которые Воздушно-десантные войска получили в прошлом году, модернизированы. Теперь машины оснащены терминалами автоматизированной системы управления (АСУ) "Андромеда": каждый танк встроен в единую информационную сеть и может передавать информацию о целях и своем состоянии командованию. По мнению экспертов, это повысит не только эффективность, но и автономность полков и бригад ВДВ.

До сегодняшнего дня в систему "Андромеда" были интегрированы только машины семейства "Армата", стоящие на вооружении общевойсковых частей, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Танки Т-72Б3, поступившие в прошлом году на вооружение десантных соединений, являются глубокой модернизацией советской боевой машины. Танкисты ценят их за высокую надежность, маневренность и огневые возможности, однако до последнего времени они действовали по-старинке — получая команды по радиосвязи.

Автоматизированная система "Андромеда" охватывает все уровни управления: от отдельного бойца или машины до командующего ВДВ. Командир подразделения может ставить задачу в онлайн-режиме, отметив точку на электронной карте. Подчиненный увидит на своем терминале направление движения и данные о целях, переданные от разведподразделений. Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия. "Андромеда" охватывает разные силы десанта, что позволяет оперативно передать данные о противнике в том числе артиллерии, которая получит координаты в готовом виде.

Интегрированный в систему танк может также в режиме реального времени передавать информацию об экипаже и своем состоянии: повреждениях, расходе боекомплекта, оставшемся топливе. Это позволяет танкистам не отвлекаться лишний раз на радиообмен, а командованию — оперативно принять решение вывести машину из боя или скорректировать ей задачу.

"Андромеда" — удачная АСУ, которая показала высокую боевую эффективность, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. Систему теперь могут использовать все подразделения Воздушно-десантных войск. Подключение к ней танковых сил резко усиливает мощь огневой поддержки десантников.

— Система позволяет в разы сократить время принятия решений, — рассказал Владислав Шурыгин "Известиям". — Благодаря ей возрастает скорость нанесения ответных и упреждающих ударов. Включение в систему танковой компоненты повышает эффективность огневой поддержки десантников. Высокая скорость обработки и передачи данных позволяет подразделениям быть более мобильными и, соответственно, меньше находиться под огнем.

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны запустило масштабную реформу Воздушно-десантных войск, которые станут силами быстрого реагирования. В перспективе части и соединения ВДВ будут автономными единицами, способными самостоятельно решать широкий круг задач. Войска обзаводятся собственной авиацией, артиллерией и танковыми подразделениями.

Первые танки появились в составе ВДВ в прошлом году. Два батальона были созданы в 7-й новороссийской и 76-й псковской десантно-штурмовых дивизиях. На их вооружение поступили модернизированные Т-72Б3. В дальнейшем танковые подразделения должны быть созданы в отдельных бригадах. Десантно-штурмовые соединения, в отличие от парашютно-десантных, ориентированы на высадку посадочным способом и имеют более тяжелое вооружение. По существу, командир такого формирования имеет под рукой всё необходимое, чтобы оперативно прибыть в заданный район и взять под контроль территорию в радиусе сотен километров. Это может особенно актуально в нестабильных регионах, где необходимо российское военное присутствие.