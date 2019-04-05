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05.04.2019
Lenta.ru

Российские АПЛ "сразились" под водой

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tvzvezda.ru

Атомные подводные лодки (АПЛ) "Александр Невский" и "Рязань" разыграли подводную дуэль в Тихом океане у берегов Камчатки. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, в ходе учений экипаж "Александра Невского" нашел подлодку условного противника и осуществил учебную торпедную атаку, а затем провел послезалповое маневрирование.

В марте российская пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую "петлю Нестерова".

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Су-30
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Минoбороны РФ
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