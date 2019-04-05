Российские АПЛ "сразились" под водой
tvzvezda.ru
Атомные подводные лодки (АПЛ) "Александр Невский" и "Рязань" разыграли подводную дуэль в Тихом океане у берегов Камчатки. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".
По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, в ходе учений экипаж "Александра Невского" нашел подлодку условного противника и осуществил учебную торпедную атаку, а затем провел послезалповое маневрирование.
В марте российская пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую "петлю Нестерова".
Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Компании
Проекты
Похожие новости