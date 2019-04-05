В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.

По его словам, Пентагон укладывается в установленные законодателями сроки отказа от использования российских двигателей.

"Мы находимся на пути к тому, чтобы прекратить использование двигателей РД-180 в установленные сроки. Законом установлено, чтобы мы больше не закупали дополнительные двигатели после 2022 финансового года", — цитирует Реймонда ТАСС.

При этом он выразил уверенность, что у военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя, и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует.

В США c 1997 года используют в своих ракетах "Атлас-5" российские двигатели, а попытки создать собственные аналоги пока терпят крах. Всего с июня 2015 года в США было поставлено 17 РД-181.

Кроме того, в период с 2019 по 2020 год американские ВВС получат еще девять двигателей.

Из-за обострения отношений США и РФ американский конгресс в 2015 году запретил закупки российских двигателей, однако позже отменил запрет из-за невозможности найти замену.

Завершить работы над собственным аналогом США планируют в 2022 году.

11 февраля американский миллиардер и Илон Маск заявил, что разрабатываемый его компанией SpaceX двигатель Raptor превзошел российский РД-180.