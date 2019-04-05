Войти
05.04.2019
Военно-промышленный курьер

Литва и Польша наращивают войска на западной границе России

553
0
-2
Источник изображения: vpk-news.ru

Литва стянет дополнительные войска к границе с Калининградской областью России. Войска войдут в состав Восточной дивизии польской армии, которая прикрывает Сувалкский коридор.

Об этом заявил главнокомандующий армией Польши Раймунд Анджейчак по итогам своего визита в Вильнюс, передает Delfi.

Сувалкский коридор - участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией. В командовании считают, что захват этого участка границы российской армией в случае гипотетического военного конфликта позволит отрезать республики Прибалтики от союзников по НАТО.

Генерал пообещал, что две страны также попробуют договориться о совместном использовании закупленных в США комплексов противоракетной обороны Patriot, как только они поступят в Польшу в 2022 году.

"Если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы", - отметил он.

Разведка Литвы утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура. Вооруженные силы России активно наращивают объем вооружений и военной техники, идет интенсивная подготовка новых военных подразделений.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
13.08.2018
Почему НАТО боится российского ракетного комплекса "Искандер"
03.05.2018
Америка против спокойной и мирной Европы
19.01.2018
В 2018 году активность НАТО у границ России и Беларуси возрастет вдвое
25.09.2017
"Запад-2017": Рухнет ли режим недоверия
19.05.2017
Ракеты Patriot в Балтии? (Latvijas Avize, Латвия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"