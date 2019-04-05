Литва и Польша наращивают войска на западной границе России

Литва стянет дополнительные войска к границе с Калининградской областью России. Войска войдут в состав Восточной дивизии польской армии, которая прикрывает Сувалкский коридор.

Об этом заявил главнокомандующий армией Польши Раймунд Анджейчак по итогам своего визита в Вильнюс, передает Delfi.

Сувалкский коридор - участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией. В командовании считают, что захват этого участка границы российской армией в случае гипотетического военного конфликта позволит отрезать республики Прибалтики от союзников по НАТО.

Генерал пообещал, что две страны также попробуют договориться о совместном использовании закупленных в США комплексов противоракетной обороны Patriot, как только они поступят в Польшу в 2022 году.

"Если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы", - отметил он.

Разведка Литвы утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура. Вооруженные силы России активно наращивают объем вооружений и военной техники, идет интенсивная подготовка новых военных подразделений.