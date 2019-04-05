Одной ногой в НАТО: на что надеется Киев

Украина уже "одной ногой" в НАТО, заявили в Киеве

Украина "одной ногой" в НАТО, заявил замглавы украинского минобороны Олег Шевчук. Несколькими днями ранее сообщалось, что министра иностранных дел Украины не пригласили на встречу коллег НАТО в Вашингтоне. В Москве указали, что заявления Киева о якобы близости членства в НАТО далеки от реальности и призваны лишь поддержать падающий рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Украина как никогда близка ко вступлению в НАТО, страна уже "одной ногой" входит в число членов военного союза - выразил уверенность заместитель главы украинского министерства обороны Олег Шевчук.

"Минобороны подписало с агентством НАТО по поддержке и снабжению соглашение об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ", - сказал военный.

По словам заместителя главы военного ведомства, диверсификация поставок вооружения и комплектующих понизит зависимость украинского оборонного комплекса от России, передает ФАН.

Несколькими днями ранее постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО собирается принять "пакет мер" по обеспечению безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы

гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море",

- заявила дипломат.

Она добавила, что меры должны обеспечить "чувство безопасности" не только для Украины, но и для других стран черноморского региона - Румынии, Болгарии и Грузии.

Таким образом Альянс намерен оказать помощь Украине после ноябрьского инцидента в Керченском проливе, когда сотрудники ФСБ РФ задержали украинских моряков и три корабля за нарушение госграницы РФ.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлению НАТО о планах отправить корабли в Керченский пролив.

По его словам, в России не понимают, что конкретно имеется ввиду НАТО, поскольку ситуация с Керченским проливом и судоходством в Черном море всем известна. Представитель главы российского государства добавил, что в соответствии с международным правом Москва действует последовательно и верно.

Депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет отметил, что намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

В прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пообещал согражданам, что страна в обозримом будущем получит возможность стать членом Европейского союза и НАТО. Такое заявление он сделал на выступлении в Черновцах.

По его словам, государство "вплотную приблизится" к вхождению в ЕС и НАТО в следующие пять лет. В то же время украинский лидер признал, что членство не обязательно будет в обоих союзах.

"[Украина], может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", - отметил он.

Украинский лидер предупредил, что, если Украина не станет членом этих союзов, ее мир и безопасность "будут зависеть от России".

При этом

министров иностранных дел Украины и Грузии не пригласили на встречу коллег НАТО в Вашингтоне

- об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Это будет очень короткая встреча с участие 29 союзников НАТО в честь 70-летия альянса", - сказал Столтенберг.

Чуть ранее г лава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил на пресс-конференции, что стране проще войти в состав НАТО, чем Евросоюза.

По мнению министра, украинской стороне легче стать членом НАТО, так как в этом случае речь идет о "фокусе на реформирование сектора безопасности и обороны".

В отношении ЕС он заметил, что для вступления в организацию в среднесрочной перспективе необходимы выполнение соглашения об ассоциации и следование европейским стандартам.

"Сколько это будет лет - или это будет десять или восемь лет, - это спекуляции, сегодня я этого сказать не могу", - сказал дипломат.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что Климкин не знает регламентирующие документы этих организаций, поскольку претенденты на членство не должны иметь территориальных споров с соседними государствами, а также в самой стране не должно быть вооруженных конфликтов.

Российский парламентарий подчеркнул, что Украина не станет членом международных организаций, пока не решит вопрос с Донбассом, а заявления министра должны поддержать падающий рейтинг нынешнего президента страны Петра Порошенко.

"Больше за этими словами нет никакой основы, просто голый пиар", - пояснил российский депутат.

Рафаэль Фахрутдинов