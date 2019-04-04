США намерены окончательно отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году

Пентагон не рассматривает запасные варианты на случай, если уложиться в установленные сроки не удастся, отметил глава Космического командования ВВС Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Пентагон укладывается в установленные Конгрессом США сроки для того, чтобы прекратить использование дополнительных российских двигателей РД-180 для запуска военных спутников. Как заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд, запасные варианты не рассматриваются, и после 2022 года новые российские двигатели для этих целей закупаться не будут.

"Мы находимся на пути к тому, чтобы прекратить использование двигателей РД-180 в установленные сроки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, успевает ли Пентагон с заменой для РД-180. "Законом установлено, чтобы мы больше не закупали дополнительные двигатели после 2022 финансового года", - уточнил Реймонд.

Он также подчеркнул, что Пентагон не рассматривает запасные варианты на случай, если уложиться в установленные сроки не получится, и американский ракетный двигатель на замену РД-180 создать не удастся. "Мы уложимся в установленные сроки", - выразил уверенность генерал.

США рассчитывают создать свой собственный ракетный двигатель, который заменит РД-180, к 2022 году. Этот год установлен законом в качестве крайнего срока, когда ВВС США смогут предоставлять контракты на вывод своих спутников с помощью ракет Atlas V, оснащенных российскими двигателями.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей в период до 2022 года.

Нынешние контракты на поставку российским НПО "Энергомаш" в США двигателей РД-180 рассчитаны на период до конца 2020 года - в 2020 году американской стороне должны быть переданы шесть таких двигателей. Также может быть реализован опцион на поставку РД-180 В Соединенные Штаты в 2021 году.