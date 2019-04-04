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04.04.2019
Российская газета

Госдума закрепила право аспирантов на отсрочки от армии

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Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Госдума приняла сегодня сразу в трех чтениях блок поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе", призванных окончательно снять неопределенность по поводу призыва в армию аспирантов.

Документы, в частности, закрепляют их право на отсрочки от военной службы по призыву. Корректировки обусловлены изменением порядка госаккредитации вузов. В настоящее время она проводится не по реализуемым ими образовательным программам, а по так называемым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, пояснил журналистам один из разработчиков, председатель думского комитета по образованию Григорий Балыхин.

Первым законопроектом устанавливается, что с 1 января 2012 года аспиранты имеющих госаккредитацию образовательных учреждений высшего профобразования или научных учреждений, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского профобразования, освобождаются от призыва на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. Отсрочка будет действовать и на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения по образовательной программе послевузовского профобразования. Балыхин особо отметил, что "аспиранты, получившие отсрочку от армии в 2012 году, пользуются ей до истечения срока ее действия или до исчезновения ее основания".

Вторым законопроектом прописывается, что с 1 января 2013 года на отсрочку от армии могут рассчитывать получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, образовательных учреждениях дополнительного профобразования, научных организациях по основным образовательным программам послевузовского профобразования, отнесенным к аккредитованным укрупненным группам направлений подготовки и специальностей. По мнению Балыхина, "нельзя разрывать профессиональное образование, так как непрерывность - одна из важных составляющих качества образования".

Другой соавтор проекта председатель думского комитета по обороне единоросс Виктор Заварзин выразил уверенность, что одобренные сегодня поправки устранят все неопределенности законодательства в этой сфере.


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