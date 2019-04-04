NASA перенесло первый испытательный полет корабля Starliner
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Американское космическое агентство NASA перенесло на август первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing. Об этом 3 апреля сообщается на сайте ведомства.
Решение о переносе было принято из-за ограничений запусков в апреле и мае, а также из-за намеченного на июнь старта ракеты Atlas V со спутником для американских ВВС. Отмечается, что даты полета будут подтверждены ближе к назначенному времени.
Ранее сообщалось, что запуск к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме намечается на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
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