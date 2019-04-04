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04.04.2019
Известия.ru

NASA перенесло первый испытательный полет корабля Starliner

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Американское космическое агентство NASA перенесло на август первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing. Об этом 3 апреля сообщается на сайте ведомства.

Решение о переносе было принято из-за ограничений запусков в апреле и мае, а также из-за намеченного на июнь старта ракеты Atlas V со спутником для американских ВВС. Отмечается, что даты полета будут подтверждены ближе к назначенному времени.

Ранее сообщалось, что запуск к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме намечается на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
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