NASA перенесло первый испытательный полет корабля Starliner

Американское космическое агентство NASA перенесло на август первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing. Об этом 3 апреля сообщается на сайте ведомства.

Решение о переносе было принято из-за ограничений запусков в апреле и мае, а также из-за намеченного на июнь старта ракеты Atlas V со спутником для американских ВВС. Отмечается, что даты полета будут подтверждены ближе к назначенному времени.

Ранее сообщалось, что запуск к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме намечается на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.